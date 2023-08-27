لجنة التحقيق الروسية: الفحوص الجينية تؤكد مصرع قائد فاجنر

أكدت لجنة التحقيق الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد هوية قتلى الطائرة المتحطمة ومن بينهم قائد فاجنر، يفجينبي بريجوجين.

مطابقة قتلى طائرة زعيم فاجنر

وقالت لجنة التحقيق الروسية، في بيانها إن "الفحوص الجينية الجزيئية" أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تم انتشال جثثهم من موقع الحطام "تتطابق مع قائمة" الركاب وأفراد الطاقم، والتي كانت تضم اسم بريجوجين.

وفي وقت سابق انتشر مقطع فيديو مدته 40 ثانية على مواقع التواصل الاجتماعي مما تسبب في إثارة موجة من التكهنات حول مصيره، وما إذا كان لا يزال حيًا.

وفي الفيديو الذي يعود لشهر يونيو الماضي، ظهر بريجوجين عقب محاولة انقلاب فاشلة على الجيش الروسي، أكد فيها أنه يفضل أن يُقتل على أن يكذب على بلاده.

وتحدث زعيم فاجنر الراحل في المقابلة التي أجراها معه، المدون العسكري الروسي سيميون بيجوف، عن طائرة تتفكك في السماء، ما أطلق العنان لموجة من الافتراضات على الإنترنت اليوم الأحد بشأن وفاته المفترضة.

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وذكر بريجوجين حينها إن "روسيا على شفا كارثة لأن المؤسسة العسكرية تطرد تدريجيا رواة الحقيقة الذين يرفضون الانصياع للإدارة العليا".

فيديو لبريجوجين قبل أشهر من مقتله

كذلك أكد في المقطع الذي نشر على قناة جراي زون التابعة لفاغنر على تيليجرام، أن "البلاد وصلت إلى حالة من الغليان بعد أن تم الكذب على المواطنين"، وفق تعبيره.

وأردف قائلًا "من الأفضل أن تقتلني.. لكنني لن أكذب.. يجب أن أقول بصراحة أن روسيا على شفا كارثة وإذا لم يتم تعديل هذه التروس اليوم فسوف تتحطم الطائرة في الهواء".

واستقطب هذا الفيديو مئات التعليقات على جراي زون في غضون ساعات قليلة.فما تكهنت بعض المنشورات بأن بريجوجين لا يزال على قيد الحياة، وأنه سيظهر عاجلًا أم آجلًا ليصدم كارهيه.

وجاء في تعليق لأحد الأشخاص "قريبا سيقفز من صندوق السعوط ويجعل الشياطين يتغوطون على أنفسهم".كما وجهت بعض المنشورات أصابع الاتهام إلى الكرملين.