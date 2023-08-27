الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وفد وزارة العمل يصطحب مدير العمل الدولية لزيارة عربة تدريب متنقلة

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

اصطحب وفد من وزارة العمل، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، بالقاهرة إيريك أوشلان، اليوم الأحد، لزيارة وحدة التدريب المتنقلة المتواجدة في مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وبصحبتهم عدد من محرري العمل في وسائل الإعلام، وذلك بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة...

مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر

 واستمع "الوفد" إلى المتدربات، وكيفية استفادتهن من هذه الوحدة في تدريب أكثر من 800 سيدة بدوية على المهن التراثية، ومساعدتهن في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، والتقى الوفد بالسيد سليمة الجبلي التي أشادت بالاستجابة السريعة من وزير العمل حسن شحاتة لسيدات البدو خلال زيارته إلى مدينة سانت كاترين في ديسمبر الماضي، وإرسال هذه  الوحدة التدريبية  المجهزة إلى سانت كاترين، والتي نجحت خلال الشهور الماضية في تخريج دفعات من المتدربات، بعد تأهيلهن لسوق العمل وبالمجان..

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المصريين بالخارج

شارك في الجولة من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة،ود.رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية وشئون المصريين بالخارج، وغادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكريمة عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب..

التدريب المهني للعام الجديد

يشار هنا إلى أن وزارة العمل ومديرياتها بكافة المحافظات بدأت في تنفيذ خطة التدريب المهني للعام الجديد 2023-2024، من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل، تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة مهنتك مستقبلك، لتدريب الشباب من الجنسين بالمجان على مهن يحتاجها سوق العمل.. وكان وزير العمل حسن شحاتة قد دعا الشباب إلى الاستفادة من هذه. الدورات والتقديم فيها لتأهيل نفسه على المهن المستقبلية..

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