الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

النفسية مفتاح الوزن محاضرة بمكتبة الإسكندرية

النفسية مفتاح الوزن
النفسية مفتاح الوزن محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة الطفل بقطاع المكتبات محاضرة بعنوان "النفسية مفتاح الوزن: غير أفكارك لا وزنك"، وذلك الساعة الثالثة مساء يوم الأربعاء المقبل بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، يلقي المحاضرة الدكتورة نيللي شمس، استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة، والدكتور مصطفى النحاس، استشاري الطب النفسي والإدمان.


تتناول المحاضرة علاقتنا الصحية بأنفسنا حيث أنها الجسر الآمن للوصول للسلام النفسي، والاهتمام بأجسامنا والعناية بصحتها لأنه من أهم الأساسيات التي تساعدنا في اجتياز الكثير من الضغوط، بالإضافة إلى توضيح أهمية اختيار الأطعمة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمشاعرنا وحالتنا النفسية، حيث أن الطعام هو أحد المسكنات النفسية التي تعبر عن مشاعرنا السلبية.


ومن ذلك سوف تسلط المحاضرة الضوء على عدة تساؤلات هامة بمجال التغذية العلاجية والطب النفسي منها: هل تتحكم حالتنا النفسية في شهواتنا للطعام؟ وهل يوجد رابط بين الطب النفسي وعاداتنا الغذائية؟ 
وهل هم مؤثرين على أدوارنا ومهامنا الحياتية؟
والكثير من الأسئلة الأخرى والإجابات لمشاكل لم نكن نعلم عنها مع اثنين من الرواد في مجال الطب النفسي والتغذية العلاجية والصحة العامة.
تأتي الفاعلية في إطار برنامج مكتبة الطفل لأولياء الأمور لهذا العام تحت شعار (معًا لخلق جيل سليم)؛ وهو برنامج مُوَجَّه للأطفال ولأولياء الأمور والمهتمين بسن الطفولة؛ حيث أن مرحلة الطفولة هي الأساس لبناء مجتمع سليم، لذلك وجَّه البرنامج لمحو أمية التربية السلبية التي تؤثر في أطفالنا. وهذا كله يأتي تأكيدًا لدور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، وإيمانًا منها أيضًا بضرورة تعريف الأطفال وأولياء الأمور بحقوقهم وواجباتهم.

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