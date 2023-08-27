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أخبار مصر

ميدالية ذهبية للاعب المؤسسة العسكرية الرياضية في بطولة العالم للمصارعة الرومانية

الطالب مصطفى حسين
الطالب مصطفى حسين فتحي ذكي، فيتو

حقق لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية الطالب مصطفى حسين فتحي ذكي إنجاز رياضي جديد للرياضة المصرية بتحقيقه المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في مسابقات وزن 67 كجم بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومي للمصارعة الرومانية المشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 20 عاما والتي أقيمت فعالياتها بالمملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة 1200 لاعب مثلوا 63 دولة من مختلف قارات العالم، وساهم تحقيق ذلك الإنجاز في تقدم مصر للمركز الثامن في مجمل مسابقات البطولة.

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وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب لتحقيق هذا الإنجاز الرياضي الذي يضاف لسجلات تاريخ الرياضة المصرية، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها الأجيال القادمة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص القوات المسلحة على استمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصري بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصري خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والدولية.

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