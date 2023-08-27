الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

غرفة الإسكندرية تستقبل وفدا روسيا تجاريا لبحث سبل التعاون

فد روسي تجاري لبحث
فد روسي تجاري لبحث سبل التعاون،فيتو

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وفدا روسيا تجاريا لبحث سبل التعاون، بحضور ومشاركة القنصل العام لروسيا الاتحادية بالإسكندرية كارين فاسيليان، ووفد من غرفة التجارة والصناعة بإقليم كراسنودار، والمكتب التجاري الروسي بمصر، وعدد من الشركات الروسية.

كما جاء ذلك بحضور أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ أشرف أبو إسماعيل والأستاذ محمود مرعي والأستاذة رانيا نصير وأحمد الكاتب، وبسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية.

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أوضح  أحمد حسن نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، خلال كلمته أهمية زيادة التعاون المشترك بين الجانبين المصري والروسي في مختلف المجالات، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري المصري الروسي.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا، تساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا السياحي والسياسي بين البلدين.

في نفس السياق أكد قنصل دولة روسيا بالإسكندرية، كارين فاسيليان، عمق العلاقات المصرية الروسية، مضيفًا أن مكانة مصر متفردة بالنسبة لدولة روسيا.

وأضاف أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الشركات المصرية والروسية في عدة مجالات، خاصة القطاع الغذائي والطاقة الكهربائية والتعدين والمنشآت الطبية ومصانع اللحوم والمجازر ومزارع الدواجن والقطن والورق.

وأضاف أن هناك رؤية مستقبلية لتنفيذ العديد من الاتفاقيات والشراكات لدعم وتعزيز العلاقات مع مصر وجذب القطاع الخاص الروسي للسوق المصري، مؤكدًا أن هناك العديد من الشركات الروسية لديها الرغبة في فتح أسواق جديدة ومشاريع بمصر.

كما تم خلال اللقاء عقد لقاءات ثنائية مشتركة بين الشركات المصرية والروسية لبحث آليات التعاون بين الجانبين في مجالات عدة.

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