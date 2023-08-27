الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

فتح باب تلقي مقترحات تطوير جوائز الصحافة المصرية لمدة أسبوع

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

تتلقى نقابة الصحفيين مقترحات الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لتطوير وإعادة هيكلة مسابقة جوائز الصحافة المصرية خلال أسبوع من تاريخ اليوم ٢٧ أغسطس، على أن تعرض المقترحات خلال أول اجتماع لمجلس أمناء الجائزة.

وذلك عبر البريد الإلكتروني "الإيميل" elsahfyeen@gmail.com
وعبر واتساب على رقم
01226015366

تشكيل مجلس أمناء الجائزة 

وقرر مجلس نقابة الصحفيين تشكيل مجلس أمناء لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، وعرفانًا بقيمة رواد الصحافة وشيوخها؛ قرر المجلس تولية رئاسة مجلس الأمناء هذا العام شرفيًا لمحمد العزبي، آخر الحاصلين على جائزة النقابة التقديرية. 

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تشكيل مجلس أمناء الجائزة

ويضم تشكيل مجلس الأمناء من النقباء السابقين؛ يحيى قلاش، وضياء رشوان، عبد المحسن سلامة، ومن الكتّاب الصحفيين سناء البيسى، وفاروق جويدة، وكريمة كمال، وشريف رياض، وعبلة الرويني، وهالة العيسوى، وعبد الله السناوى، وأيمن الصياد، وحمدى رزق، وأسامة سلامة.

اقتراح نقيب الصحفيين 

وقال محمود كامل وكيل النقابة، المشرف على جوائز الصحافة المصرية، إن القرار جاء باقتراح من النقيب خالد البلشى، الذي طالب بإعادة جوائز الصحافة المصرية إلى سابق عهدها عندما أسسها الكاتب الصحفى الراحل محمود عوض فى وجود مجلس أمناء كان أول رئيس له النقيب الأسبق أحمد بهاء الدين.

تغيير مجلس الأمناء سنويًا

وأضاف كامل أن مجلس الأمناء سيتغير سنويًا ليضم نخبة جديدة من كبار الكتّاب من مختلف المؤسسات الصحفية على أن يرأسه شرفيًا الحاصل على جائزة النقابة التقديرية فى آخر عام سابق. 

وأوضح أن مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية سيعقد أول اجتماع له خلال شهر سبتمبر لمناقشة تطوير الجائزة الأقدم والأهم فى الوطن العربى.

وأشار إلى فتح الباب أمام أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لتقديم مقترحات تطوير وإعادة هيكلة المسابقة خلال أسبوع من الآن، لعرضها على مجلس الأمناء خلال اجتماعه المقبل.

ومن المقرر مناقشة عدد من الأفكار لتطوير الجوائز وفروعها، بالإضافة لإقرار تكريم عدد من الزملاء فى أقسام المراجعة والتصحيح، والأقسام المساعدة خلال الحفل السنوى، الذى تنظمه النقابة، وذلك تقديرًا لدورهم فى دعم مهنة الصحافة.

يذكر أن الكاتب الصحفى الراحل وعضو مجلس النقابة الأسبق محمود عوض هو صاحب فكرة مسابقة جوائز الصحافة المصرية ومؤسسها عندما كان مقررًا للجنة الحريات بالنقابة عام ١٩٨٤م.

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