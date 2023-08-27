الأحد 27 أغسطس 2023
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حوادث

عامل بالمحل وراء الواقعة، كشف غموض سرقة خزينة محل بالخصوص

سرقة خزينة محل بالقليوبية،
سرقة خزينة محل بالقليوبية، فيتو

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض سرقة مبلغ مالي من خزينة في محل ملابس بمدينة الخصوص في محافظة القليوبية حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل المحل قام بالاستيلاء على المبلغ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغا من صاحب محل ملابس بدائرة القسم يفيد سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة حديدية بالمحل خاصته.
فتم تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل ومقيم بمحافظة أسيوط. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه بمكان إخفائه بمنزل غير مأهول بالسكان ملك أحد أقاربه، وقرر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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محافظة القليوبية مديرية امن القليوبي مديرية أمن القليوبية مدينة الخصوص

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