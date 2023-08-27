الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ساخرون

ساخرون، مناخوليا احتكار السجاير

مناخوليا، فيتو
مناخوليا، فيتو

غريب أمر هؤلاء الذين يقيمون خارج أسوار سرايتنا الصفراء، إنهم يتفننون فى استغلال بعضهم البعض، ففى الوقت الذى تحاول فيه الدولة أن تخفف من أعباء المواطنين نجد بعض المواطنين أنفسهم يحتكرون بعض السلع، ليعكننوا على أم مواطنين آخرين منتهى المناخوليا الاستهلاكية التى إذا ما فكر فيها أحدهم ولو لدقائق فبالتأكيد ستأخذه إلى هنا حيث عنبر العقلاء داخل العباسية.. 

 

حيث لن يجد ما يشغل ذهنه أو يعكر صفوه.. فداخل عنبرنا لا نبيع ولا نشترى ولا ندرك الفرق بين السجاير والمعسل.. ولا حتى بين الأرز والشعير أما خارج عنبرنا وبعيدا عن سور سرايتنا الصفراء فهناك ستجد المواطنون نوعان.. تجار ومستهلكين.. وبينهما طرف ثالث يسمون أنفسهم بالمحتكرين..

Advertisements

 

احتكروا السكر من قبل ثم احتكروا البيض.. ثم الأرز.. حتى لبن الأطفال احتكروه.. والآن يحتكرون السجاير ويتلاعبون بأسعارها حتى بلغت ما لم تبلغه فى أى بلد بالعالم.. فعلبة السجاير تباع بضعف ثمنها ويزيد. إنها حقا مناخوليا تضرب عقول البنى آدمين خارج هذا السور.. 

 

والغريب أن جميعهم يدركون جيدا بأن الحكاية وراءها مجموعة من المحتكرين الذين لا يهمهم ضياع مجهودات الحكومة فى التخفيف عن الشعب.. ولا يهمهم معاناة الناس ولا هم مشغولون إلا بما يجمعون من ملايين الجنيهات على حساب حرق دم المواطن الغلبان الذى يتنفس من خلال سيجارة.


يهيج الناس خارج عنبر العقلاء.. تجارا ومستهلكين وإعلاميين بل ومسئولين حكوميين.. كيف ومتى أصبحت علبة السجائر بـ 60 جنيها بينما سعرها الحقيقى 24 جنيها؟!.. ويستنجدون بجهاز حماية المستهلك الذى لا حيلة له فلم ينطق ببنت كلمة فيضطر أن يهيج مع الهائجين.. وتهرول وزارة التموين والتجارة الداخلية لتغطية السوق وتطمئن المواطنين بأن المشكلة لا بد أن يكون لها حل..

 

ساخرون.. مناخوليا، الوجبات السريعة من البوستات والتغريدات

مناخوليا، نهى العمروسى وبناة الأهرامات (ساخرون)

 

لكنها كعادتها لا تفصح عن موعد للحل وكل ما أخشاه أن يلجأ كل هؤلاء إلى عنبر العقلاء وساعتها لن يبقى خارج سور سرايتنا إلا المحتكرين.. ورغم الزحام الذى سنعانيه داخل سرايتنا.. ليس بوسعى إلا أن أقول لكم: أهلا بكم ضيوف جدد داخل عنبر العقلاء!

ساخرون مناخوليا بوابة فيتو المحتكرين المستهلك جهاز حماية المستهلك

مواد متعلقة

غراب البين يكتب: الأهلى والزمالك أم النصر والهلال

هريدي نيوز، رضوى الشربينى: الرجالة نصهم مات فى الحرب والنص اللى موجود مفرهد من الحر!

غراب البين يكتب: لبن مغشوش وجبنة ملهاش طعم

هريدي نيوز، هيئة الأرصاد الجوية: مضطرين نرفع درجة حرارة الجو بسبب ارتفاع سعر البنزين!

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يكشف حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

تقارير: زوجة ستيف هارفي تخونه مع حارسه الشخصي والطباخ

محافظة القاهرة تكشف حقيقة نقل سكان أحواش مقابر الإمام الشافعى

مصرع شخص بوابل من الرصاص داخل سيارته في أسيوط

هل يلحق إمام عاشور بمباراة الأهلي بالسوبر الأفريقي

صفحة ليفربول تثير الجدل بشأن اقتراب محمد صلاح من اتحاد جدة

بعد تصديق الرئيس، التفاصيل الكاملة لإلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل أزمة عقود العمل والرواتب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

ذوبان الجليد في إيطاليا يهدد بكارثة بيئية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 وسائل تعينك على قيام الليل

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

تفسير حلم شيب الشعر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وخيانة الزوج

المزيد
الجريدة الرسمية