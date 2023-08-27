الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

مطالبات برلمانية بتسهيلات جديدة للمشروعات الصغيرة لزيادة الإنتاج المحلي

المشروعات الصغيرة،
المشروعات الصغيرة، فيتو

شهدت الآونة الأخيرة، مطالبات برلمانية بزيادة الاهتمام بـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات أمامها، وتقديم التسهيلات لها.

زيادة الإنتاج المحلي

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بضرورة استمرار جهود الدولة نحو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي.

وقال في تصريحات صحفية له اليوم: بالرغم من صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنظيم عملها والذي يتضمن العديد من الحوافز والامتيازات، إلا أنه ما زال هناك عقبات تواجه أصحاب تلك المشروعات والراغبين في إنشائها خاصة من الشباب، الأمر الذي يحتم على الحكومة التحرك في هذا الشأن وإزالة كافة المعوقات.

Advertisements

الأزمة الاقتصادية

وأكد زين الدين، أن حل الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليا كبقية دول العالم، يكمن بشكل كبير في العمل على زيادة حجم الإنتاج المحلي، الذي يؤدي بدوره في تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وزيادة حجم الصادرات المصرية، وبالتالي يقلل الضغط على العملة الأجنبية، الأمر الذي يحافظ على معدلات نمو كبيرة للاقتصاد الوطني.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تذليل العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية، لتقوم بدورها إلى جانب الاستثمارات الأجنبية.

مزيدا من التسهيلات

وأكد محمد زين الدين، أن ما يواجهه قطاع المشروعات الصغيرة من عزوف بعض الشباب يتطلب تقديم مزيدا من التسهيلات، سواء من حيث إجراءات الحصول على التراخيص وتوفير الأراضي، وحوافز ودعم في الحصول على التمويل، وكذلك الإعفاءات الضريبية وغيرها من المزايا التي تشجع على الاستثمار.

وقال عضو مجلس النواب: أمام مصر فرصة قوية خلال الفترة المقبلة، بالتوسع في التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، لاسيما بعد انضمام مصر لتجمع البريكس، والذى يفتح أسواقا جديدة لتصدير منتجاتها بسهولة، وهو ما يساعد بدوره على تشجيع المنتج المحلى، والعمل على تطويره لينافس عالميا.

ودعا النائب محمد زين الدين، الحكومة إلى ضرورة إعداد خريطة عن الأسواق الجديدة واحتياجاتها من السلع والمنتجات التي يمكن تصنيعها في مصر، بحيث تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تصنيعها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وكان النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ممثلا عن حزب مستقبل وطن، أن الصناعة هي المحرك الرئيسية للتنمية موضحا أن  الدولة بذلت جهود كبيرة  لتحقيق مستهدفات التنمية وتجاوز المعوقات.

واقترح وكيل مشروعات النواب خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الصناعة بالحوار الوطني، تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وفض الاشتباكات مع الجهات الاخرى من خلال اعادة هيكلتها وتطوير مهارات العاملين بها وفرض سيطرتها وولايتها على الأراضي التابعة لها

حل مشكلة ترفيق الأراضي

وأشار إلى ضرورة حل مشكلة ترفيق الأراضي، منوها أنها لم تحصل على نصيبها العادل من الإنفاق الحكومي خلال السنوات الماضية، مما جعلها تكلف المستثمر وتحل  بتفعيل قانون توحيد جهات الولاية.

وطالب بضرورة تطوير الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر، موضحا أن الاستثمار يفتقد إلى الترويج الفعال لها.

وشدد على ضرورة التعاون مع الشركات المتخصصة فى إدارة المناطق الصناعية بنظم حوكمة جيدة تتناسب مع تطورات العصر.

وطالب بضرورة تبني سياسة جمركية تفضيلية تسهم فى تعميق الصناعة وأن يحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاهتمام بالمشروعات الصغيرة الاستيراد من الخارج الاستثمارات المحلية الصادرات المصرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيع المشروعات الصغيرة زيادة الإنتاج المحلي زيادة حجم الصادرات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة محافظة البحيرة

مواد متعلقة

حملة قومية لدعوة الشباب للإقبال على العمل الحر وتشجيعهم على المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة، تعرف على شروط عمل الشركات في تمويل المشروعات

محافظ شمال سيناء يفتتح ورشة عمل للمشاركين في مبادرة المشروعات الخضراء

هشام آمنة: تشجيع الاستثمارات الكورية في مصر وخاصة في المشروعات القومية الجديدة

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يكشف حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

تقارير: زوجة ستيف هارفي تخونه مع حارسه الشخصي والطباخ

صفحة ليفربول تثير الجدل بشأن اقتراب محمد صلاح من اتحاد جدة

مقطع فيديو يشعل التكهنات حول وفاة قائد فاجنر

تصوير فيلم "شمس الزناتي.. البداية" في السعودية

أوسوريو يتمسك باستمرار أحمد زكي مع الزمالك

مواطن ليبي يرخص دبابة، حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل في بلد المختار

غلق كلي لكوبري جهينة وإجراء تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل

Advertisements

منوعات

المزيد

ذوبان الجليد في إيطاليا يهدد بكارثة بيئية

توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

الفئران تغزو العاصمة الإيطالية وقرار حكومي للتخلص منها

ترامب يحصد 7.5 مليون دولار لحملته من "صورته الجنائية"

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

تفسير حلم شيب الشعر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وخيانة الزوج

ما حكم إلقاء السلام عند دخول المسجد وما حكم الرد عليه؟.. لجنة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية