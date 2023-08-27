محافظ كفر الشيخ: تقديم خدمات طبية لمليون و787 ألفا و351 مواطنا (صور)

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد، 25 يونيو حتى 26 أغسطس 2023، لـ مليون و787 ألفا و351 مواطنًا ما بين مبادرات رئاسية وإحالة (المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية)، إضافة لمبادرات الصحة العامة لـ 214 ألفا 612 مواطنًا بالإضافة إلى تحويل 23 آلاف و574 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

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وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تم تطعيم 438 ألفا و920 طفلا ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة، وقامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 149 ألفا و496 منتفعة بالإضافة إلى 144 ألفا و419 زيارة المنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 141 ألفا و319 وسيلة تنظيم الأسرة وعمل 170 ألفا و862 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

وأكدت الدكتورة أمال حجاج، منسق عام المبادرات الرئاسية، ومبادرة 100 يوم صحة، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ 25 ألفا و757 متردد ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 477 حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج ؛ بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 2921 منشأة غذائية، وأخذ 683 عينة مواد غذائية وتحرير 1336 محضر للمنشآت المخالفة وضبط 106 منشأة بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت بالإضافة إلى إعدام 19 ألفا و629 كيلو من الأغذية المختلفة، و359 لتر سوائل، والمرور على 482 محطة لمياه الشرب، و114 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى

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