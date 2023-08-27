الأهلي، كواليس مكالمة مارسيل كولر وفيتوريا

الأهلي، كشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر المذاع على إذاعة شعبي fm عن كواليس مكالمة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بشأن تضارب المواعيد بين معسكر المارد الأحمر استعدادا لمنافسات الموسم القادم ومعسكر الفراعنة استعدادا لخوض مباراة اثيوبيا اثيوبيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

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وقال شبانة إن هناك اتفاق تم بين كولر وفيتوريا أن يستدعى المدرب البرتغالي على لاعبان فقط من الأهلى فى معسكر المنتخب وهم محمد هانى ومحمد عبد المنعم.

وواصل شبانه تصريحاته قائلًا إن هذا الاتفاق نظرا لحاجة المدرب السويسري مارسيل كولر إلى لاعبي الأهلي في معسكر الفريق المقرر إقامته في النمسا استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

احتدمت أزمة لاعبي الأهلي الدوليين بعد رفض البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، طلب مسؤولي القلعة الحمراء إعفاء لاعبي الفريق الأحمر من الانضمام لمعسكر المنتخب، في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل الذي يتخلله خوض الفراعنة مباراتين أحدهما رسمية أمام إثيوبيا والثانية ودية أمام منتخب تونس.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر أن فيتوريا، تمسك بانضمام لاعبي الأهلي الدوليين لمعسكر الفراعنة المقرر إنطلاقه في الرابع من سبتمبر المقبل.

خطاب النادي الأهلي

وكان النادي الأهلي أرسل خطابًا رسميًّا لاتحاد الكرة المصري في الساعات الماضية، يطلب فيه إعفاء لاعبيه الدوليين من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر، بمدينة الطائف السعودية، وحاجته لكل لاعبيه الدوليين للمشاركة في المباراة لحسم اللقب الأفريقي.

فيتوريا يرفض طلب الأهلي

خطاب النادي الأهلي لاتحاد الكرة، قوبل بالرفض من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، الذي رد على الخطاب بأن منتخب مصر في حاجة للاعبي الأهلي الدوليين للمشاركة في ودية تونس يوم 12 سبتمبر، خاصة أن منتخب الفراعنة يعاني غياب العديد من ركائز تشكيلته الأساسية أمثال محمد النني وكوكا ومحمود الونش وأحمد حجازي وإمام عاشور وأكرم توفيق، كما أن لاعبي الأهلي قوة لا يستهان بها في تشكيلة المنتخب الوطني.

وتابع فيتوريا، أن منتخب مصر سيخوض مباراته الودية أمم تونس يوم 12 سبتمبر، أي قبل ثلاثة أيام من مباراة السوبر الأفريقية، وبالتالي فإن لاعبي الأهلي يمكنهم مغادرة معسكر الفراعنة عقب إنتهاء مباراة تونس مباشرة في طريقه إلى السعودية التي تبعد ساعتين فقط عن السعودية، وبالتالي فهو يرى أنه لا توجد أزمة، خاصة أنه لن يقوم بإشراك كل لاعبي الأهلي ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر أمام تونس، وبالتالي يمكنهم المشاركة في مباراة فريقهم أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم لبحث استعدادات الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية.

ويضع كولر في جلسة اليوم ملامح خطة الفريق استعدادا لمواجهة بطل الجزائر.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية في مباراة كأس السوبر الأفريقي للموسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري مساء يوم 15 سبتمبر المقبل على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

الكاف يطلب من الأهلي إرسال القائمة النهائية لمباراة السوبر الأفريقي

وطلب الاتحاد الافريقي لكرة القدم من النادي الأهلي إرسال القائمة النهائية للاعبي الفريق الخاصة بمباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي في موعد أقصاه 28 أغسطس الجاري حيث تقام المباراة النهائية بين الأهلي واتحاد العاصمة في 15 سبتمبر المقبل.