ليفاندوفسكي ينتظر أول أهدافه في الموسم مع برشلونة أمام فياريال

يستهدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، كسر صيامه التهديفي خلال مواجهة فياريال، مساء اليوم الأحد، بالجولة الثالثة من منافسات الليجا، على ملعب "لا سيراميكا".

ويحتل برشلونة المركز السادس برصيد 4 نقاط بجدول ترتيب الليجا، بينما فياريال بالمركز العاشر برصيد 3 نقاط.

ليفاندوفسكي يناظر أول أهدافه

وكان برشلونة قد تعادل سلبيا بدون أهداف في الجولة الأولى ضد خيتافي، قبل أن يحقق أول انتصار له على قادش بثنائية دون رد.

وفشل ليفاندوفسكي في التسجيل أول جولتين في الليجا، وهو شيء غير معتاد من القناص البولندي، الذي توج هدافا للبطولة الموسم الماضي برصيد 23 هدفا.

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال

حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: بالدي، كريستينسن، إريك جارسيا، جول كوندي.

في خط الوسط: إلكاي جوندوجان، فرينكي دي يونج، روميرو.

في خط الهجوم: جافي، يامين لامال، روبرت ليفاندوفسكي.

وتعادل نادي برشلونة سلبيا أمام خيتافي بالجولة الأولي، ثم حقق الفوز في الجولة الثانية أمام قادش بهدفين دون مقابل.

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بينما خسر فياريال خسر مباراته الأولى أمام ريال بيتيس بهدفين لهدف، وتغلب على ريال مايوركا بهدف نظيف بالجولة الثانية.

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال

تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة وفياريال عبر قناة beIN sports HD 1.

وأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة فياريال، اليوم الأحد، على ملعب لا سيراميكا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة البارسا، غياب لاعب الوسط بيدري جونزاليس والمدافع رونالد أراوخو، بسبب الإصابة.

صفقة جواو كانسيلو

كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت، فابريزيو رومانو، أن برشلونة ومانشستر سيتي يقتربان من إتمام صفقة البرتغالي الدولي جواو كانسيلو.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر": "برشلونة يريد استكمال صفقة جواو كانسيلو في القريب العاجل، وجولة جديدة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "يقترب الاتفاق مع مانشستر سيتي على صفقة استعارة، ستشمل بند خيار الشراء لكنه ليس إلزاميًا".

ووقع كانسيلو في خلاف مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وبعدها انتقل معارًا إلى بايرن ميونخ، في يناير الماضي، حيث لعب له النصف الثاني من الموسم الماضي.

وخاض كانسيلو 26 مباراة مع مانشستر سيتي قبل أن ينضم لصفوف بايرن ميونخ بنظام الإعارة.

ولم يعتمد جوارديولا على كانسيلو في أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة كأس السوبر الأوروبي.

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علمًا بأنه انضم للفريق، في 2019، قادمًا من يوفنتوس.

ولعب كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 22.