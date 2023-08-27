الأحد 27 أغسطس 2023
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حوادث

الحكم في دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية بعد قليل

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد الفنان محمد رمضان؛ لسحب التراخيص الصادرة له ومنعه من الغناء والتمثيل وشطبه من نقابة المهن التمثيلية.

تفاصيل دعوي سحب تراخيص محمد رمضان 

وقال المحامي في دعواه: إن الفن مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، وله دور مهم في المجتمعات، إما أن يقود المجتمع نحو الرقي، أو يقوده إلى الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع، فالفنّ هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه أو محيطه بشكل بصري أو صوتي أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية، وليس بالضرورة تعبيرا عن حاجته لمتطلبات في حياته، رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام.

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وحسب الدعوى فإن الفنّ هو موهبة وإبداع وهبها الخالق لكل إنسان لكن بدرجات تختلف بين الفرد والآخر، بحيث لا نستطيع أن نصنف كل الناس بفنّانين إلا الذين يتميزون منهم بالقدرة الإبداعية الهائلة، فكلمة الفنّ هي دلالة على المهارات المستخدمة لإنتاج أشياء تحمل قيمة جمالية.

انذار الإعلامي محمد الغيطي للفنان محمد رمضان 

وفي وقت آخر، تقدم المستشار ميشيل حليم محامي الكاتب والإعلامي محمد الغيطي بإنذار ضد الفنان محمد رمضان، لسرقته قصيدة غنائية قام بغنائها وتصويرها ضمن أحداث فيلم هارلي، وأذاعها منفصلة في كافة الوسائل والسوشيال ميديا وعلى صفحته الرسمية خلال الأيام الماضية، بينما كان الغيطي كتبها ونشرها في ديوان له بعنوان رباعيات الغيطي صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب منذ ٢٠١٦.

وكشف “حليم” محامي محمد الغيطي في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه طالب بوقف إذاعة أغنية رمضان المشار إليها لسرقة كلماتها من وكيله المؤلف محمد الغيطي، حتى لا يكون له حجة بانتفاء علمه وحتى لا يكون هناك مجال لإلقاء الاتهام على غيره، محاولًا الدفع بانتفاء ركني العلم والإرادة وهما القصد الجنائي في جريمتي انتهاك حقوق النشر وسرقة حق المؤلف طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

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محكمة القضاء الإداري الفنان محمد رمضان نقابة المهن التمثيلية دعوي سحب تراخيص محمد رمضان

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