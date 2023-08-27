الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بوابة الحكومة المصرية، تنسيق الدبلومات الفنية 2023 "الرابط وموعد التقديم"

تنسيق الدبلومات الفنية،
تنسيق الدبلومات الفنية، فيتو

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام الثلاث سنوات وخمس سنوات في شهر سبتمبر المقبل، حيث تتاح أمام طلاب الدبلوم الفني الصناعي الكثير من الفرص للالتحاق بالكليات منها كلية الهندسة والمعاهد الصناعية وغيرها.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويستطيع الطالب تسجيل رغباته من خلال الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية بالضغط على الرابط التالي هنــــا.
كما يمكن الاستعلام من خلال طريقة أخرى وهي الاتصال على الخط الساخن 19468، حيث يقوم أحد الموظفين المتخصصين بالرد عليك، والإجابة عن أي استفسارات تخص التنسيق، أو كيفية التحويل بين الكليات والمعاهد.

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خطوات التسجيل علي الموقع الإلكتروني لتنسيق الدبلومات الفنية

الضغط على دليل القبول بالمعاهد والكليات
اختيار الطالب المحافظة التابع لها الطالب
إدخال الطالب رقم جلوسه والرقم السري.
تحديد اسم الكلية أو المعهد.
تسجيل الرغبات في تنسيق دبلوم الصنايع والدبلومات الفنية  بكافة الشعب لعام 2020
اضغط على حفظ

موعد غلق باب تقليل الاغتراب (التحويلات)

وكانت قد قررت وزارة التعليم العالي، فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

خطوات تقليل الاغتراب 2023

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

تنسيق الجامعات 2023، موعد غلق باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

تنسيق الدبلومات الجامعات والمعاهد الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2023 التحويل بين الكليات الموقع الالكتروني باب تقليل الاغتراب بوابة الحكومة المصرية خطوات تقليل الاغتراب 2023 مرحلة تقليل الاغتراب وزارة التعليم العالى

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