نفاد تذاكر حفلات فرقة BLACKPINK في BORN PINK WORLD TOUR ENCORE

BLACKPINK ، نفدت تذاكر حفلان فرقة الغناء النسائية الكورية، BLACKPINK، الخاصة بعروضها الثمانية، في جولة "BORN PINK WORLD TOUR ENCORE"، بمجرد طرحها.

نفاذ تذاكر عروض BLACKPINK

ونفدت تذاكر عروض BLACKPINK، خلال ساعات، وهو ما يعد وقتا قياسيا، لحفلات الفرق الكورية، ومن المقرر أن تحيي الفرقة الكورية، ٨ حفلات غنائية، خلال الفترة من ١٧ سبتمبر المقبل، حتي ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، ضمن جولة تحمل اسم BORN PINK WORLD TOUR ENCORE.

بوستر حفلات الفرقة الكورية

رقم قياسي لـ فرقة BLACKPINK

حطمت فرقة النساء الكورية العالمية، رقما قياسيا جديدا لتاريخها الفني، وذلك بعد أن أصبحت حفلتهم الأخيرة التي أقيمت مؤخرا، في استاد فرنسا الدولي، الحفلة الأعلى حفلة لأي فنان آسيوي في التاريخ.

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وحضر حفل فرقة BLACKPINK ، ٧١ ألف متفرج، امتلئ بهم استاد فرنسا الدولي عن آخره.

وكانت جميع تذاكر حفل فرقة الفتيات الكورية الشهيرة BLACKPINK، نفذت بعد ساعات من طرحها، ليصبح بذلك، الحفل الأكثر حضورًا لأي فنان أجنبي، في تاريخ أوروبا.

وأقيم حفل BLACKPINK، في سادس أكبر إستاد لكرة القدم في أوروبا ويتسع لأكثر من ٩١ ألف شخص.

عضوة فرقة BLACKPINK تتجه للتمثيل

في سياق متصل كشفت تقارير صحفية أن منتجي مسلسل EUPHORIA، يجرون محادثات مع المغنية الكورية “جيني روبي جين”، عضو فرقة BLACKPINK، للانضمام لفريق عمل الموسم الثالث من المسلسل الشهير.

وأوضحت التقارير، أن في حال موافقة جيني علي الانضمام للأبطال الموسم الثالث، فإنها ستظهر كأحد صديقات شخصية Madie.

تواجه المغنية “جيني” إحدى عضوات الفرقة الغنائية الأشهر حول العالم Blackpink، هجوما كبيرا، من جمهور بلدها الأم، كوريا الجنوبية.

هجوم على عضوة فرقة BLACKPINK

وشنت عدد من المواقع الصحفية في الفترة الأخيرة جنبا إلى جنب مع الجمهور، هجوما كبيرا علي

"جيني"، بسبب مشاهدها الجرئية في مسلسل THE IDOL، حيث ظهرت جيني في مشاهدة عارية وجريئة، أثارت غضب محبيها.

وعلى النقيض، أشاد النُقاد الأمريكيين، بمشاهد تمثيل، المغنية “جيني روبي جين”، في مسلسل ‘THE IDOL’، وتحدثوا بأنها قامت بأداء تمثيلي، أفضل مما قاموا به جميع طاقم المسلسل مجتمعين.