كايلي جينر تنافس شقيقتيها كيم وكلوي كارداشيان بعلامة أزياء جديدة

كايلي جينر، كشفت تقارير صحفية، أن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي وسيدة الأعمال الناجحة، كايلي جينر، تنوي منافسة، كلا من شقيقتيها كيم وكلوي كارداشيان، عبر إطلاقها مجموعة أزياء جديدة.

كايلي جينر تنافس كيم وكلوي كارداشيان

وأكدت التقارير الصحفية، أن المليارديرة كايلي جينر البالغ من العمر 26 عامًا، وقعت بالفعل عقدًا مع Jens، وEmma Grede، فريق الأزياء الثنائي الذي يقف خلف مجموعة Skims الناجحة والمعروفة عالميا، ومجموعة،Good American، الخاصة بخط إنتاج مجموعة أزياء الجينز الناجحة الخاصة بشقيقتها كلوي كارداشيان.

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وقالت المصادر المقربة من عائلة الكاردشيان، عن المنافسية الجديدة، بين الشقيقات،:"جميع فتيات الكاردشيان، لديهن رؤيتهن الخاصة.. إنهن يلهمن، ويضربن، بعضهن البعض.. إنهن جميعًا مختلفات ومستقلات للغاية، لكنهن يقدمن لبعضهن البعض الكثير من النصائح أيضا".

كايلي جينر تواعد تيموثي شالاميه

كشفت مصادر مقربة من نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي والمليارديرة، أنها ترغب في الإنجاب من الممثل الشاب تيموثي شالاميه، الذي بدأت تواعده مؤخرا.

وأكد المصدر المقرب من كايلي جينر، أنها تشعر بالسعادة في علاقتها العاطفية الجديدة، وترغب في إنجاب المزيد من الأطفال، من حبيبها الجديد، بعد أن أنجبت مرتين من صديقها السابق، فيما تحدثت كايلي جينر عن مواجهة اكتئاب ما بعد الولادة، مرتين بعد ولادة أطفالها ستورمي وآير.

وقالت كايلي جينر في تصريحات صحفية لمجلة فانتي فير: "لقد اختبرت ذلك..مرتين، كانت المرة الأولى صعبة للغاية، وكانت الثانية أكثر سهولة، أود أن أقول لهؤلاء النساء الأمهات، ألا يفكرن في الأشياء، وأن يعيشن كل مشاعر تلك اللحظة على أكمل وجه".

اكتئاب كايلي جينر

كشف المليارديرة ونجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر 24 عاما، عن معاناتها مع اكتئاب ما بعد الولادة، للمرة الأولى عندما شاركت تجربتها مع الاكتئاب بعد ولادة ابنها الثاني “وولف”، في فيديو عبر خاصية “الاستوري” في حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور “انستجرام”.

اكتئاب ما بعد الولادة

ووصفت سيدة الأعمال كايلي جينر تجربة ولادة طفلها الثاني بالصعبة للغاية، قائلة: "أردت فقط أن أقول للأمهات إن تجربتي مع ما بعد الولادة لم تكن سهلة أبدًا عقليًا وجسديًا وروحيًا، خاصة هذه التجربة، فهي كانت أصعب مما كانت عليه مع ابنتي الأولى، الموضوع جنوني، ولم أرد أن أعود لحياتي الطبيعية من دون قول ذلك، خاصة وأن البعض يستهين بموضوع اكتئاب ما بعد الولادة، من الطبيعي أن لا أكون بخير مع هذه التجربة، ودائمًا ما أذكر نفسي أن عليّ التوقف عن الضغط علي نفسي.. وأذكر نفسي دائما بأنني صنعت إنسانًا كاملًا، ولدًا جميلًا يتمتع بصحة جيدة ".

واختتمت كايلي جينر رسالتها لمتابعيها عبر موقع “انستجرام” قائلة: "علينا أن نتوقف عن ممارسة الضغط على أنفسنا..وعلى جسدنا.. وحتى على عقلنا للعودة إلى الوضع الطبيعي بسهولة".

أم وسيدة أعمال

ولدي كايلي جينر سيدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 24 عامًا، طفلين من صديقها السابق المغني الأسمر ترافيس سكوت “ستورمي” 4 سنوات، و“وولف” الذي ولد يوم 2 فبراير 2022، وفازت كايلي جينر منذ عامين بلقب أول مليارديرة عصامية تحت سن 20 عاما، بعد المكاسب التي حققتها شركة التجميل التي أنشأتها منذ عدة سنوات Kylie Cosmetics.

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