نشرة الأخبار، اليوم امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين، والحكم في دعوى شطب رمضان من نقابة الممثلين

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

اليوم، الحكم في دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد الفنان محمد رمضان؛ لسحب التراخيص الصادرة له ومنعه من الغناء والتمثيل وشطبه من نقابة المهن التمثيلية.

الفن مرآة المجتمع

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وقال المحامي في دعواه: إن الفن مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، وله دور مهم في المجتمعات، إما أن يقود المجتمع نحو الرقي، أو يقوده إلى الانحدار والهدم.

اليوم، امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من روسيا والسودان وأوكرانيا

حددت أمانة المجلس الأعلى للجامعات، بإشراف ومتابعة د. مصطفى رفعت أمين المجلس، مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، اليوم الأحد، الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك في تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة)، بالتعاون مع قيادات جامعتي القاهرة وعين شمس.

وجاءت مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى على النحو التالي:

أحدث ظهور لآمال ماهر بعد إجرائها لعملية جراحية

خطفت الفنانة آمال ماهر، الأنظار في أحدث ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرا أثارت قلق الجمهور.

أحدث ظهور لآمال ماهر

ونشرت الفنانة آمال ماهر صورة برفقة نجلها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تواصل تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ومن ناحية أخرى، طمأنت الفنانة آمال ماهر الجمهور على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية.

وكتبت آمال ماهر في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “بشكر كل الناس والجمهور الحبيب لسؤاله عني وأحب أطمنكم عملية بسيطة، وأنا الحمد لله كويسة”.

تحرش ومواد مخدرة، تطورات خطيرة في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

ارتفع عدد قتلى حادث التصادم بين سيارة الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن وسيارة أخرى كان يستقلها عدد من الشباب يصل إلى 3، بعد وفاة أحد المصابين الذين كانوا بالعناية المركزة، وفي ظل ما يحدث يتساءل الجميع عن وضع فاطمة من الناحية القانونية.

ومن جانب آخر، فسر حسن عامر خبير حوادث السيارات، كيفية وقوع الحادث، خاصة أن هناك روايتين للقصة، الأولى أن الفاشينيستا الكويتية تجاوزت الإشارة الحمراء بسرعة 140 كلم، فاصطدمت بالسيارة التي كانت تقطع مسارها، والرواية الثانية أن فاطمة تجاوزت الإشارة هربا من ملاحقة هذه السيارة لها.

سيارة "فاطمة" كانت تسير على سرعة 140 كيلومترا

ومن جانبه، أيد خبير حوادث الطرق الرواية الأولى لوقوع الحادث، مؤكدا أن سيارة "فاطمة"، كانت تسير على سرعة 140 كيلومترا، وقطعت الإشارة الحمراء، وأثناء ذلك فوجئت بالسيارة الأخرى أمامها مما أدى لوقوع الحادث.

أسما شريف منير تكشف كواليس حلاقة شعرها وتوجه رسالة قوية لوالدها (فيديو)

قالت أسما شريف منير: "أنا شخص انفعالي وعلى طبيعتي، وعلى السوشيال ميديا زي طبيعتي، وأنا مش بتصنع حاجة وبحاول أبقى نفسي، وموضوع حلق شعري كان صدفة، وكنت رايحة أصلا أطوِّل شعري وأعمل إكستنشن، وبعد كدة وأنا واقفة لقيت شاب من اللي بيشتغل في الكوافير طول عمره بيطول شعره، لقيته حالق فقلت له: ليه؟! فقال لي: بجد راحة غير طبيعية".

كفر الشيخ حلوة أوي، القصة الكاملة لتصدر هيفاء وهبي التريند بعد حفلها بالمحافظة (فيديو وصور)

تصدرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حفلها الغنائي الأخير التي أحيته في كفر الشيخ وسط حضور جماهيري كبير.

حفل هيفاء وهبي في كفر الشيخ

وقدمت النجمة هيفاء وهبي خلال حفلها الغنائي الذي أحيته في كفر الشيخ باقة من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور على المسرح.

إطلاق سراح قاتل أسامة بن لادن

ألقت السلطات الأمريكية هذا الأسبوع في تكساس القبض على روبرت جيه أونيل، جندي البحرية السابق الذي يدعي أنه قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وفي وقت لاحق أطلقت سراحه.

وتم حجز أونيل، الذي يبلغ من العمر 47 عاما، يوم الأربعاء الماضي في فريسكو، ووجهت له تهمة جنحة من الدرجة الأولى بالاعتداء مما تسبب بإصابة جسدية، وتهمة جنحة من الدرجة الثالثة تتعلق بالتسمم العام، على الرغم من أن سجلات السجن لم تدرج سوى تهمة الاعتداء.

ورفضت شرطة فريسكو الكشف عن مزيد من المعلومات حول الاعتقال. فيما تم إطلاق سراح أونيل في نفس اليوم بكفالة مالية قدرها 3500 دولار.

مقتل وإصابة 47 شخصا في انفجار بمحطة وقود قرب بوخارست (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة في رومانيا أن 46 شخصا أصيبوا وقُتل شخص واحد في سلسلة من الانفجارات التي وقعت، أمس السبت، في محطة وقود بمقاطعة ديمبوفيتسا، التي تقع على بُعد حوالي 13 كيلومترًا من العاصمة بوخارست.

وأصدرت وزارة الداخلية الرومانية بيانا أفادت فيه بأنه تم عقد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الحكومة مارسيل كولاكو.

العثور على بقايا الديناصور الأكثر فتكا، انقرضت منذ 66 مليون عام

أعلن فريق من العلماء مغاربة وأجانب، عن عثورهم على بقايا ديناصورات انقرضت قبل 66 مليون سنة، والتي تعود لفصيلة ديناصور "تيركس" أو "T-rex" الآكلة للحوم، المكتشفة لأول مرة بالأراضي الأفريقية، في المغرب تحديدًا.

وكشف نيك لونجريتش، عالم الحفريات بجامعة باث البريطانية، من خلال دراسة علمية لفريقه والتي نُشرت في مجلة "Cretaceous Research" التي تقدم أبحاثا حول حفريات العصر الطباشيري، أن "البقايا المكتشفة تعود لأحد أشرس الديناصورات التي عرفها كوكب الأرض والأكثر فتكًا".

محمد صلاح يتصدر تويتر، ومتابعون: عايزين نشوف صلاح اتحادي

دشن مستخدمو التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج جديدا حمل اسم "صلاح"، للاعب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وتصدر اسمه موقع التدوينات القصيرة، وذلك بسبب ما تناولته قناة سعودية رياضية، صباح اليوم، حيث قالت إن النجم المصري محمد صلاح سيلعب مباراته الأخيرة مع ناديه ليفربول الإنجليزي، أمام نيوكاسل، قبل انتقاله إلى الدوري السعودي.

وذكرت القناة السعودية الرياضية، نقلا عن مصادرها، أن محمد صلاح سيلعب اليوم الأحد أمام نيوكاسل، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر مباراة له مع "الريدز"، قبل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

لاعبات منتخب إنجلترا بعد واقعة قبلة رئيس الاتحاد الإسباني: "نرفض التحرش"

أصدرت لاعبات منتخب إنجلترا لكرة القدم للسيدات، بيانًا لدعم نظيره الإسباني في مواجهة التصرفات "غير المقبولة" لرئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، في واقعة تقبيله للاعبة عقب التتويج بكأس العالم.

وفي بيان نشرته الصحافة البريطانية، أظهرت لاعبات المنتخب الإنجليزي للسيدات دعمهن لزميلاتهن في "لا روخا"، واعتبرن أن "مؤسسة متحيزة جنسيا وذكورية سمحت بوقوع أفعال غير مقبولة"، مؤكدة أن "الانتهاك ما هو إلا انتهاك، وجميعنا رأى الحقيقة".

رجل أعمال كلمة السر، تفاصيل اجتماع اللجنة الثلاثية مع زيزو وفتوح

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن اللجنة الثلاثية التي تدير القلعة البيضاء عقدت اجتماعا مع ثنائي الفريق، أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الذي جمع اللجنة الثلاثية الثنائي فتوح وزيزو، حضره رجل أعمال محب لنادي الزمالك.

مصير الثنائي مع الزمالك

وأضاف المصدر أن خلال الجلسة تم التحدث عن مصير الثنائي مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن أحمد فتوح لا يمانع في تجديد عقده مع الزمالك بشرط الحصول على مستحقاته المتأخرة التي تصل لـ 7.5 مليون جنيه.

بدء حجز واختيار شقق نزهة الأندلس إلكترونيا

يبدأ اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس حجز واختيار شقق نزهة الأندلس، التي يطرحها صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، ممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك للمواطنين المتقدمين والمسددين قيمة جدية الحجز.

ويتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام التخصيص بأسبقية الحجز (online) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، وطرح الصندوق 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.