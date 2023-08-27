الأحد 27 أغسطس 2023
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العثور على بقايا الديناصور الأكثر فتكا، انقرضت منذ 66 مليون عام

عظام ديناصور، فيتو
عظام ديناصور، فيتو

بقايا ديناصورات ، أعلن فريق من العلماء مغاربة وأجانب، عن عثورهم على بقايا  ديناصورات  انقرضت قبل 66 مليون سنة، والتي تعود لفصيلة ديناصور "تيركس" أو "T-rex" الآكلة للحوم، المكتشفة لأول مرة بالأراضي الأفريقية، في المغرب تحديدًا.

وكشف نيك لونجريتش، عالم الحفريات بجامعة باث البريطانية، من خلال دراسة علمية لفريقه والتي نُشرت في مجلة "Cretaceous Research" التي تقدم أبحاثا حول حفريات العصر الطباشيري، أن "البقايا المكتشفة تعود لأحد أشرس الديناصورات التي عرفها كوكب الأرض والأكثر فتكًا".

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 عملية استكشاف علمي 

وأوردت الدراسة ذاتها، أن الأمر يتعلق بحفريتين تم العثور عليهما في عملية استكشاف علمي بمناطق متاخمة لمدينة الجديدة المغربية على ساحل المحيط الأطلسي، وتشكل الحفرية الأولى ساق قدم حيوان طولها مترين ونصف، والحفرية الثانية عظم ساق سفلى تعود لحيوان مفترس ضخم يبلغ طوله 5 أمتار.

وأشار، عالم الحفريات، نيك لونجريتش، في تغريدة له على موقع "إكس"، أن بقايا الديناصورات المكتشفة من سلالة "T-rex" هي النوع الخامس الذي سجلته الاكتشافات الحفرية في المغرب والأعنف على الإطلاق في فترة حياته، إذ ستفتح هذه الاكتشافات الباب للوصول إلى معلومات علمية أوفر وأكثر أهمية عن الحقبة الجوراسية في القارة الأفريقية، والتي شهدت انقراض أضخم الكائنات على وجه الأرض.

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ديناصورات بقايا ديناصورات الأراضي الأفريقية المغرب فصيلة ديناصور جامعة باث البريطانية

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