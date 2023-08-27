العثور على بقايا الديناصور الأكثر فتكا، انقرضت منذ 66 مليون عام

بقايا ديناصورات ، أعلن فريق من العلماء مغاربة وأجانب، عن عثورهم على بقايا ديناصورات انقرضت قبل 66 مليون سنة، والتي تعود لفصيلة ديناصور "تيركس" أو "T-rex" الآكلة للحوم، المكتشفة لأول مرة بالأراضي الأفريقية، في المغرب تحديدًا.

وكشف نيك لونجريتش، عالم الحفريات بجامعة باث البريطانية، من خلال دراسة علمية لفريقه والتي نُشرت في مجلة "Cretaceous Research" التي تقدم أبحاثا حول حفريات العصر الطباشيري، أن "البقايا المكتشفة تعود لأحد أشرس الديناصورات التي عرفها كوكب الأرض والأكثر فتكًا".

Advertisements

عملية استكشاف علمي

وأوردت الدراسة ذاتها، أن الأمر يتعلق بحفريتين تم العثور عليهما في عملية استكشاف علمي بمناطق متاخمة لمدينة الجديدة المغربية على ساحل المحيط الأطلسي، وتشكل الحفرية الأولى ساق قدم حيوان طولها مترين ونصف، والحفرية الثانية عظم ساق سفلى تعود لحيوان مفترس ضخم يبلغ طوله 5 أمتار.

New carnivorous dinosaurs from the late Maastrichtian (66 Mya) of Morocco. Three different species of abelisaurid, short-snouted, short-armed cousins of the tyrannosaurs, appear to coexist just before the asteroid hit. https://t.co/0NNKhVe13I pic.twitter.com/eaGuBKnqih — Nick Longrich (@NickLongrich) August 23, 2023

وأشار، عالم الحفريات، نيك لونجريتش، في تغريدة له على موقع "إكس"، أن بقايا الديناصورات المكتشفة من سلالة "T-rex" هي النوع الخامس الذي سجلته الاكتشافات الحفرية في المغرب والأعنف على الإطلاق في فترة حياته، إذ ستفتح هذه الاكتشافات الباب للوصول إلى معلومات علمية أوفر وأكثر أهمية عن الحقبة الجوراسية في القارة الأفريقية، والتي شهدت انقراض أضخم الكائنات على وجه الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.