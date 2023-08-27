الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

اليوم، الفنان أبو يحيي حفلا بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

الفنان أبو،فيتو
الفنان أبو،فيتو

يستعد الفنان "أبو" لإحياء حفل غنائي ضمن الدورة الـ 20 لمهرجان الصيف الدولي، الذي يقام في الفترة من 3 أغسطس الجاري حتى 1 سبتمبر المقبل، بمكتبة الإسكندرية.

من المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الـ 8:30 مساء، بالمسرح المكشوف في مكتبة الإسكندرية، غدًا الأحد ٢٧ أغسطس، حيث سيغني باقة من أجمل أغانيه، بالإضافة للأغاني التي طرحها مؤخرا، ضمن ألبومه الجديد "فارق ع الكل"، الذي تُطرح أغانيه تباعا خلال موسم صيف 2023.

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والجدير بالذكر أحيت الفنانة ياسمين علي مساء اليوم حفلًا موسيقيًا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون، وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

أعربت ياسمين في بداية الحفل عن بالغ سعادتها بمشاركتها بمهرجان الصيف الدولي وتواجدها وسط جمهورها بالإسكندرية، كما قدمت باقة من أغانيها المميزة أبرزها "نقابل ناس، إتفائلو بالخير، حب زمان، فرصة تتغير، يا بتاع الورد، نفسي تعرف، رايحين على بكرة، القلب يعشق، مغرم"

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتستضيف من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا. ويدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين، كما يهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

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