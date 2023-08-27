الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

عمومية غير عادية لزيادة رأس مال شركة الحفر الحديثة الثلاثاء المقبل

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول، فيتو

تعقد يوم الثلاثاء المقبل، الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحفر الحديثة، برئاسة الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعي "إيجاس"، ونوابه، ورئيس شركة الحفر الحديثة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين، وذلك لاعتماد زيادة رأس مال الشركة بقيمة 23 مليون  دولار.  

وقد انعقدت الجمعية العمومية الأخيرة للشركة التي تم فيها تغيير اسم الشركة من "سينو ثروة" إلى "الحفر الحديثة"، بعد تخارج الشريك الصيني، من الشركة.

استراتيجية جديدة لزيادة الإنتاج

وتنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وضع المهندس محمد الجيوشي رئيس الشركة استراتيجية جديدة لزيادة الإنتاج في مشروعات الشركة بالكويت والجزائر ومصر.
وتعد شركة  الحفر الحديثة من الشركات التي  يمتلكها  قطاع البترول، وهي إحدى شركات القابضة للغازات الطبيعي “إيجاس”، ويشمل نشاط الشركة حفر وإصلاح جميع أنواع آبار النفط والغاز داخل وخارج مصر في الدول الأفريقية والشرق الأوسط.

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