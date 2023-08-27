الأحد 27 أغسطس 2023
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حوادث

اليوم، الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث جامعة حلوان

محاكمة متهمين، فيتو
محاكمة متهمين، فيتو

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم الأحد، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها، وذلك بإعادة محاكمة متهم في قضية أحداث جامعة حلوان.

وصدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان. 

الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات من قبل الدائرة 22 بمحكمة جنوب القاهرة في شهر مارس من عام 2016 وهو متهم في القضية بحيازة مفرقعات والتظاهر دون ترخيص. 
 

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ووجه للمتهمين العديد من التهم منها التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة.

 

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.



تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث فى حضور محاميهم. 

 

ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب

وقالت النيابة إنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية، وإرهابيين، بأن وفروا وجمعوا وحازوا ونقلوا أموالا للتنظيم موضوع الاتهام أولا، وأعضاء به مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائمإرهابية.

تولي قيادة جماعة إرهابية

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابيةوتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

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