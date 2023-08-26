نقيب محامين شمال القاهرة: صرف منحة شهر لأسر الأعضاء المتوفين قبل العام الدراسي
قرر مجلس نقابة محاميي شمال القاهرة، برئاسة عمرو محيي، صرف منحة مالية شهر، لأسر المحامين المتوفين بمناسبة قرب موعد بداية العام الدراسي الجديد، والمولد النبوي الشريف يصرف من بداية شهر سبتمبر المقبل.
تشكيل هيئة المكتب
ويذكر أن في مايو الماضي، أعلن عمرو محيي، نقيب محامي شمال القاهرة، إعادة تشكيل هيئة المكتب لمجلس النقابة الفرعية، والذي جاء على النحو التالي:
أبو العلا مكي، أمينًا للصندوق، محمد أبو الوفا، أمينًا عامًا، طارق بخيت، وكيلا للمجلس، موجهًا الشكر لأعضاء المجلس لحرصهم على تطبيق القانون.
منحة استثنائية للمحامين
ويذكر أن عبد الحليم علام، النقيب العام لمحاميي مصر، قرر في يونيو الماضي، صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه، وجاء نص القرار كالآتي:
صرف معاشات المحامين
قال: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983، والمعدل برقم 47 لسنة 2019.
أولًا: يتم صرف معاشات شهر يوليو 2023 اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 25/ 6 / 2023.
ثانيًا: يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات ولجميع أسر المحامين المتوفين، بواقع 500 جنيه.
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