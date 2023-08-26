السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

نقيب محامين شمال القاهرة: صرف منحة شهر لأسر الأعضاء المتوفين قبل العام الدراسي

نقيب محاميي شمال
نقيب محاميي شمال القاهرة، فيتو

قرر مجلس نقابة محاميي شمال القاهرة، برئاسة عمرو محيي، صرف منحة مالية شهر، لأسر المحامين المتوفين بمناسبة قرب موعد بداية العام الدراسي الجديد، والمولد النبوي الشريف يصرف من بداية شهر سبتمبر المقبل.

 

تشكيل هيئة المكتب

ويذكر أن في مايو الماضي، أعلن عمرو محيي، نقيب محامي شمال القاهرة،  إعادة تشكيل هيئة المكتب لمجلس النقابة الفرعية، والذي جاء على النحو التالي:

أبو العلا مكي، أمينًا للصندوق، محمد  أبو الوفا، أمينًا عامًا، طارق بخيت، وكيلا للمجلس، موجهًا  الشكر لأعضاء المجلس لحرصهم على تطبيق القانون.

 

Advertisements

منحة استثنائية للمحامين 

ويذكر أن عبد الحليم علام، النقيب العام لمحاميي مصر، قرر في يونيو الماضي، صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه، وجاء نص القرار كالآتي:

 

صرف معاشات المحامين

قال: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983، والمعدل برقم 47 لسنة 2019.

أولًا: يتم صرف معاشات شهر يوليو 2023 اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 25/ 6 / 2023.

 

ثانيًا: يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات ولجميع أسر المحامين المتوفين، بواقع 500 جنيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محامين شمال القاهرة نقابة المحامين المحامين

مواد متعلقة

73 جهة طبية تتحمل فيها نقابة المحامين علاج أعضائها بالكامل

الأوراق المطلوبة لقيد المحامين في الجدول الابتدائي

نقيب المحامين يتفقد مبنى النقابة الفرعية بالسويس (صور)

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم، انخفاض كبير في الجرام بختام التعاملات

سلمى صباحي تخضع لعملية في المخ وتطلب الدعاء

سبب كارثي يمنع إقالة الجهاز الإداري لفريق الكرة بالزمالك، اعرف التفاصيل

شراقي يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

أخبار الحوادث اليوم.. القبض على حرامي الحنفيات من داخل مسجد.. وسيدة تنهي حياة زوجها المسن بالفياجرا

طقس الغد، أمطار رعدية خفيفة على هذه المدن

حورية: أنا نمبر وان ومش بتضايق لما حد يقول عليا رقاصة (فيديو)

تنسيق الجامعات 2023، موعد غلق باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل ينقذ صغير غوريلا من الموت بأعجوبة

ظهور طائر نادر لأول مرة منذ 18 عاما

كوب شاي يتسبب في وفاة 9 أشخاص، ما القصة ؟

خطوط بيضاء وملتوية، فرنسا تلجأ لحيلة جديدة لإجبار السائقين على خفض السرعة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 26-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 26-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الباب المغلق في المنام وعلاقتها بالحيرة والسير في طريق مسدود

ما حكم عدم تنفيذ وصية الميت بدفنه في مكان بعينه؟ أمين الفتوى يجيب

الجامع الأزهر: السماحة من أعظم الأخلاق التي حث عليها الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية