بمشاركة 1200 شاب وفتاة.. رياضة الإسكندرية تنظم أكبر فعالية للياقة البدنية بشواطئ الثغر

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، بقيادة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، مهرجانا رياضيًا للياقة البدنية "كروس فيت" بشاطئ إسحاق حلمي شرقي المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية ووكيل الوزارة، ووفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.



وقالت الدكتورة صفاء الشريف في بيان إن المهرجان يأتي في إطار مبادرة الإسكندرية بتبدع لدعم الشباب عبر توفير متنفس للشباب بشواطئ الإسكندرية ليكون لديهم الفرصة في ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.



وأوضحت أن هذا المهرجان المميز يأتي ضمن مبادرة استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات، وذلك في في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع الشباب وتحفيزهم وتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية على مستوى الجمهورية.

الحصول على اللياقة البدنية

وأضافت أن رياضة الكروس فت يمارس فيها الرياضات التي تهدف في المقام الأول للحصول على اللياقة البدنية وليس الحجم العضلي أو الضخامة العضلية وتجذب شريحة كبيرة من الشباب.

وأشادت "الشريف" بتعاون الدكتور محمد عبدالرازق وإدارة السياحة والمصايف في تنظيم هذه الفعالية الضخمة على شواطئ الثغر، مشيرة إلى انضمام عدد من رواد الشاطىء للمبادرة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، والكابتن عاطف عامر عاطف منظم مبادرة اللياقه البدنية.

وقال الدكتور محمد مسعد مدير مكتب المبادرات بالمديرية إن المهرجان اليوم يأتي تتويجا للأنشطة التي أطلقتها المديرية خلال الفترة الماضية وتستهدف الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية للشباب وتشجعيهم على ممارسة رياضتهم المفضلة.

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