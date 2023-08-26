مجرم دوليا، عقوبة تشغيل واستغلال الأطفال وفقًا للقانون

تشغيل أو عمالة الأطفال ظاهرة تشير إلى استغلال الأطفال في أي شكل من أشكال العمل بما يحرم ويعيق قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة، وهو يعد إهدارًا لحق أساسي من حقوقهم الذي نصت عليها الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل، بل ويؤثر تأثيرًا ضارًّا عقليًا أو جسديًا أو اجتماعيًا أو معنويًا.

الاتفاقية الدولية لعمالة الأطفال

استغلال البالغين للأطفال لارتكاب جرائم، يُعد جريمة وفق الاتفاقية الدولية لعمالة الأطفال التي تم إقرارها في 1999 بمنظمة العمل الدولية، ووفقًا لقانون الطفل المصري.

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اتفاقية الطفل

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أصدرت في عام ١٩٨٩ اتفاقية حقوق الطفل، التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وأكدت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وأوجبت على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص،

قانون الطفل

ونص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وتعديلاته على عقوبات رادعة لمحرضي الأطفال على ارتكاب الجرائم، فنصت المادة (١١٦) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية، يعاقب كل بالغ حرض طفلًا على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

عقوبات استغلال الأطفال

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو كان خادما عند أى ممن تقدم ذكرهم.

عقوبة استغلال الأطفال

وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو فى أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.

ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المُحرض عليها، كل بالغ حرض طفلًا على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك.

ونصت المادة (١١٦ مكرر) على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.