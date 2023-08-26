سفير مصر بجنوب أفريقيا: 30 مليار دولار حجم تجارة مصر مع مجموعة البريكس (فيديو)

انضمام مصر للبريكس، قال السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا إن حجم تجارة مصر مع مجموعة البريكس يتجاوز الـ30 مليار دولار.

أهمية انضمام مصر للبريكس

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": انضمام مصر لـ البريكس سيساهم في تقريب العلاقات بين دول المجموعة وأفريقيا.



ولفت إلى أن المصالح القوية المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا ساهمت في الانضمام إلى البريكس.



صناعة السيارات في جنوب أفريقيا

وأشار إلى جنوب أفريقيا لديها صناعة سيارات متطورة عمرها أكثر من 100 سنة، وتنتج 550 ألف سيارة سنويًّا وتصدر منهم 350 ألف سيارة بحوالي 10 مليارات دولار سنويا أي ربع حجم الصادرات المصرية.



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الاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا

وتابع: المكون الجنوب الأفريقي في صناعة السيارات يصل إلى 40% وتطلع إلى وصوله الي 60% الفترة المقبلة، مضيفة: سيكون هناك تعاون بين مصر وجنوب أفريقيا في هذا المجال.



وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يُسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، وتساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التي تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر، في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم.

التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول البريكس

ولفت إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول «البريكس».

وأضاف الوزير، أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع «البريكس» يساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

وأشار الوزير، إلى أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يفتح آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة في شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع «البريكس» الذي يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.

وأكد الوزير، أننا نتطلع إلى أن يكون تجمع «البريكس» صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية، في ظل الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» ثم الحرب في أوروبا بالتزامن مع تداعيات التغيرات المناخية، وما يمثله ذلك من أعباء تمويلية ضخمة.