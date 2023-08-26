الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لانطلاق الموسم الجديد (صور)

واصل النادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لانطلاقه الموسم الجديد وعاد الفريق إلى التدريبات مجددا الخميس الماضي بعد إجازة دامت 3 أسابيع.

ومن المنتظر سفر بعثة النادي الأهلي الإثنين المقبل إلى العاصمة النمساوية جنيف لخوض الفريق معسكرا تدريبيا استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر المقبل.

وشهد مران اليوم تواجد اللاعبون العائدون من الإصابة مثل كريم فؤاد وأكرم توفيق مشاركين في التدريبات الجماعية، كما كانت جلسة خاصة لمحمد الشناوي حارس الفريق من قبل المدير الفني مارسيل كولر باعتباره قائد الفريق الذي طلب منه بث روح التركيز في الفريق المرحلة المقبلة.

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الأهلي يوجه الشكر لسفارة النمسا في القاهرة

ووجه النادي الأهلي الشكر لسفارة النمسا في القاهرة بعد تسهيل استخراج تأشيرات بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وينطلق معسكر الأهلي في النمسا يوم 28 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل ويتخلله خوض مباراتين وديتين الأولى ستكون يوم 31 أغسطس والثانية ستكون يوم 5 سبتمبر المقبل.

النادي الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليًّا وقاريًّا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي:

خالد بيبو: مدير الكرة

مارسيل كولر: مديرًا فنيًا

كارلوس بيرنجير: مدربًا



هارالد جامبيرلي: مدربًا



سامى قمصان: مدربًا



ميشيل يانكون: مدرب حراس



أندريس أندويا: مخطط أحمال



ياسين ميكاري: محلل أداء

اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية

وكان النادي الأهلي تلقى إخطارًا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل.

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادًا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبًا وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد.

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلى خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.