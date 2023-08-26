السبت 26 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

فايا يونان تتصدر تريند جوجل بعد حفل مهرجان القلعة

فايا يونان، فيتو
فايا يونان، فيتو

تصدرت المطربة فايا يونان مؤشرات موقع البحث الأشهر "جوجل"، بعد إذاعة حفلها على قناة الحياة في مهرجان القلعة مساء أمس الجمعة.

وأذاعت قناة "الحياة" بداية من يوم أمس الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الإفتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

مهرجان محكى القلعة 

تذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

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تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.

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الفنانة السورية فايا يونان مهرجان القلعة قناة الحياة

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