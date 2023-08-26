السبت 26 أغسطس 2023
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اقتصاد

ساحل "السعادة"، ردود أفعال إيجابية على تصريحات الملياردير "محمد العبار" عن الساحل الشمالي

الملياردير الإماراتي،
الملياردير الإماراتي، محمد العبار، فيتو

أثارت تصريحات  الملياردير الإماراتي، محمد العبار، مؤسس شركة إعمار، عن الساحل الشمالي ووصفه بـ “ساحل السعادة” بدلا من الساحل الشرير، رود أفعال ايجابية من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات الملياردير الاماراتي، معتبرين أن تصريحاته تصب في صالح السياحة المصرية، واعتبرها البعض دعاية مجانية من شخصية شهيرة مثل العبار.

وكان رجل الأعمال الإماراتي اطلق مسمى "ساحل السعادة" بدلًا من “الساحل الشرير” والذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى كوصف للساحل الشمالى الشرير كتعبير عن الإسراف والبذخ وبعض الممارسات الأخرى لرواد هذه المجتمعات.

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وكذلك جاء الوصف للتعبير عن وجود طبقة محددة من رواد هذا الساحل حيث يقتصر على طبقة اجتماعية ذات قدرة مادية معينة، ليمكنهم تملك وحدات سكنية فى هذا المكان أو الإقامة فيه، فضلًا  عن أنماط العيش المختلفة عن انماط العيش والمصايف لأغلب المصريين.

الساحل الشمالي الخير والبركة والسعادة

وقال العبار في تصريحات سابقة له لـ “قناة العربية”: "موجود حاليًا في الساحل الشمالى مع أسرتى وكل أحفادى- ولا نرى هنا إلا كل الخير والبركة والسعادة- والناس مفرفشة ومرتاحين.. ودائمًا أقول - اللي يخلى الساحل الشمالى يفرق بيننا - لما نروح أوروبا ولا أمريكا نعامل كدرجة رابعة - لكن لما نيجى مصر- المصريون يعاملوننا درجة فوق الأولى بسبب طيبة المصريين ونفسهم الطيبة والجو الجميل والأكل الجميل". 

وأضاف العبار: "ودائمًا أقول على الساحل الشمالى ساحل السعادة.. أنا أكتر واحد ييجى الساحل الشمالي، وعندى بيت فى الساحل الشمالي، وعندي فنادق فى الساحل الشمالى - وأشوف الليل وأشوف النهار- لكن بخصوص بعض التصرفات الغريبة فهى موجودة فى دبى وفى الرياض وفى أمريكا وموجودة فى لندن".

 تطوير 10 فنادق بما يعادل 3000 غرفة فندقية فى الساحل

الشركة التى يملكها« العبار» تسعى لاستكمال خطة تطوير 10 فنادق بما يعادل 3000 غرفة فندقية في منطقة الساحل الشمالي في مصر بحجم استثمارات يصل إلى 26.3 مليار جنيه مصري وذلك يشمل الفنادق التي تم افتتاحها بالفعل بالإضافة للفنادق التي لازالت تحت الإنشاء.

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الساحل الشمالى السوشيال ميديا السياحة المصرية الملياردير الإماراتي رواد مواقع التواصل الاجتماعي

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ساحل "السعادة"، ردود أفعال إيجابية على تصريحات الملياردير "محمد العبار" عن الساحل الشمالي

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