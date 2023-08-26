السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

وكيل تموين الإسكندرية يضبط سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز دون ترخيص

حملات مكبرة لضبط
حملات مكبرة لضبط الأسواق، فيتو

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم الجمعة حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين الصارمة لمنع التلاعب فى الأسعار وتوفير كافة احتياجات المواطنين 
             

يأتي ذلك بتوجيهات من  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالرقابة على تداول سلعة أسطوانات البوتاجاز المدعمة.

قام المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أثناء مروره المفاجئ بمنطقة المنتزة بتوقيف سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز حجم تجارى زنة الأسطوانة ٢٥ كجم وبالتفتيش عن الترخيص والمستندات اتضح أن السيارة محملة بعدد ٧٤ أسطوانة بوتاجاز بدون ترخيص لمزاولة المهنة.

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وقد قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة الأستاذ رضا حسن وإشراف الأستاذ أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.

 

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