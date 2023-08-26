والبحر اللي ارتوى من نشوة غنوتي، شاطئ الغرام بمطروح قبلة المصطافين وملتقى العاشقين (صور)

«يا ساكني مطروح جنيَّة في بحركم.. الناس تيجي وتروح وأنا عاشقة حيِّكم".. بهذه الكلمات تغنت معشوقة الجماهير الفنانة ليلى مراد، مستمتعة بالجلوس على إحدى صخور شاطئ الغرام، في فيلمها الشهير الذي حمل اسمه، مع الفنان الراحل حسين صدقي.

وشاطئ الغرام هو شاطئ الرومانسية والجمال والسحر، الذي يأسر عيون وقلوب كل من يزوره، بغرب مدينة مرسى مطروح، حيث إنه من أشهر شواطئ الساحل الشمالي وأجملها.

جولة «فيتو» بشاطئ الغرام

«فيتو» أجرت بثًّا مباشرًا من شاطئ الغرام، رصدت توافد المصطافين على الشاطئ، وسط فرحة وبهجة وتمتع بكل شيء جميل فيه، ليلتقطوا صورًا تذكارية تخلد زيارتهم لهذا المكان الآسر.

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شاطئ الغرام ملتقى الأحبَّة

يقبل زوار مطروح على شاطئ الغرام لشهرته بأنه ملتقى الأحبَّة، لجمال مياه بحره واتساع مساحته الجميلة، ما يخلق أجواء رمانسية.



ويبعد شاطئ الغرام عن وسط مدينة مرسى مطروح من ناحية الشمال الغربي بحوالي 9 كيلومترات.

صخرة ليلي مراد

ويحرص زوار مطروح على التوجه إلى صخرة ليلى مراد كما يطلق عليها والتقاط الصور بها، كما يقوم الشباب بتسلق الصخرة والقفز من أعلاها في مياه البحر في بعض الأوقات.