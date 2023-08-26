السبت 26 أغسطس 2023
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اقتصاد

القابضة للأدوية تعلن عن أسعارها وحجم إنتاجها وتأثير تقلبات العملة

وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال يستعرض اداء شركات الدواء، فيتو

قال الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن تقلبات سعر العملة تعد تحديا لكل شركات الدواء لانها تقوم باستيراد مواد خام من الخارج.

حجم سوق الدواء فى مصر الشركات الحكومية والخاصة 

واوضح الخولى، أن  حجم سوق الدواء في مصر نحو 4 مليارات عبوة، وتصل نسبة مساهمة الشركات التابعة للقابضة للأدوية، إلى 400 مليون علبة، قائلا: إن  معدل السعر للاداوية فى السوق المصرى يصل  الى 47 جنيه وان معدل السعر فى شركات الحكومية 17 جنيه.

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وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن التصدير يمثل من  20 إلى 24 مليون دولار يتم تصديره سنويا إلى الخارج، وسوف نستغل ذلك في توفير وشراء المواد الخام.

وتابع: "حتى شهر 6 الماضي لم يكن هناك أي مشكلة تواجه صناعة الدواء في المواد الخام مما ساعدنا على تحقيق أرباح في شركات الدواء، لأن الشركة كانت اتخذت إجراءات مسبقة وقامت بشراء كميات من المواد الخام.

وأكمل: "كل ما هو موجود فى مصر من مواد خام بالجنيه المصرى يتم الحصول عليه وبكميات كبيرة ليس لشهر فقط وانما لمدد اكبر للحصول على تأمين احتياجاتنا من المواد الخام وحتى يحدث استقرار فى سعر العملة".

وزير قطاع الاعمال خلال افتتاح داخل شركة الادواية ممفيس 

قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام العام، إن هناك خطة طموحة لتطوير صناعة الأدوية ولتطوير المواد الخام والصناعات البيولوجية من قبل الشركة القابضة للأدوية ولدينا التزام بتطوير صناعة الدواء وحتى نستمر فى الصناعة والأولوية للتطوير.

وأضاف على هامش افتتاح مشروع تطوير المنطقة العقيمة "DSA" بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية:" نحن فى ضوء شراكات عديدة لصناعة الدواء مثل المواد الخام والأدوية البيولوجية ونعمل على دراسة التمويل والاتفاقات المختلفة لتحقيق شراكات جيدة لصالح البلد وعدم الضغط على موازنة الدولة ".

الطروحات الحكومية لشركات الأدوية

وحول برنامج الطروحات الحكومية وجود حصص للبيع فى الشركات فقد أكد وزير قطاع الأعمال  على أن الأصل هو تطوير الصناعة المحلية، موضحا أن هناك جزء من التطوير للشركات يستلزم وجود مكن والحصول على طرق التصنيع ولتحقيق تمويلها وتوطين الصناعة وزيادة التوسع فى التصدير فى ظل وجود شركاء اجانبى يشارك فى عملية التطوير هذه،  فإن إمكانية اللجوء إلى الطرح موجودة.

واستبعد أن تكون خطة تطوير النصر للأدوية تحتوى على طروحات لأنها كانت مصدرا للخسائر لافتا إلى هناك خطة لتقسيم مراحل مختلفة لتقليل الخسائر واتجاه الشركة لتقليل الخسائر.

وتأسست الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية ( شركة قابضة مساهمة مصرية ) بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991  يتبعها 9 شركات تابعة الشركات التابعة في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية.

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