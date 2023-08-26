السبت 26 أغسطس 2023
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أخبار مصر

برقية شكر من مقيمين في الكويت لوزيرة الهجرة لنجاح النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،فيتو

ضمن رسائل مستمرة من المصريين بالخارج، إشادة بدور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في تنظيم فعاليات النسخة الرابعة من فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج، تقدم ملتقى المصريين بالكويت ومؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية بخالص الشكر والتقدير للسفيرة سها جندي، وفريق عمل وزارة الهجرة على حسن تنظيم النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج.

خطاب الشكر بجهود الوزارة

وأشاد خطاب الشكر بجهود الوزارة والقدرة على احتواء هذا العدد غير المسبوق من المشاركين على كافة المستويات، وعلى وإدارة الحوار بهذا الشكل والأسلوب المحترف والراقي، وصولا إلى توصيات المؤتمر المرجوة.

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برقية المصريين بالكويت لوزيرة الهجرة،فيتو

المصريون بالكويت

وأكد المصريون بالكويت على استمرار الدعم لبلدهم لتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة،  والحفاظ على مقدرات الدولة ودعم رؤى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالسيد ماريوس ليستويس المفوض الرئاسي الجديد للشئون الإنسانية والمغتربين، في اليوم الأول لتوليه مهام منصبه عقب تعينه من قبل نيكوس كروستديلوس رئيس جمهورية قبرص، وليمثل هذا اللقاء الأول لسيادته فور مباشرة مهام عمله الرسمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن علاقة الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، داعيه الوزير القبرصي إلى زيارة مصر في ضوء مواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية إحياء الجذور التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عام 2017، وحرص مصر علي تكثيف الجهود لتحقيق التقارب بين الشعوب، كون مصر دولة عالمية  cosmopolitan احتضنت كافة الجاليات علي أرضها من مختلف الثقافات والحضارات، وعلي رأسها الحضارة الهيلنية، ليشكلوا معا نسيج متميز انعكس علي حضارات الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان.

تهنئة وزيرة الهجرة 

وبدأ اللقاء بتهنئة وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي لـ ماريوس ليستويس علي تولي منصبه الجديد متمنية له دوام التوفيق، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون القائم على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، في مختلف المجالات.

وقامت وزيرة الهجرة بإلقاء الضوء على النجاح الذي تحقق للمبادرة الرئاسية إحياء الجذور من تعزيز مجالات التعاون بين مصر وقبرص، وتم مناقشة العديد من المقترحات والاتفاقات المشتركة في مجالات السياحة والهجرة والمغتربين والملفات ذات الاهتمام المشترك.

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