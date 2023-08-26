السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

تحرير محاضر امتناع عن بيع السجائر وضبط أنواع مجهولة المصدر فى الإسكندرية

الاسكندرية
الاسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم الجمعة حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة، وضبط المخالفين وفرض القوانين الصارمة لمنع التلاعب فى الأسعار، وتوفير كافة احتياجات المواطنين 
          
     
ياتى ذلك بناء على بتوجيهات من  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق

أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر، حفاظا على انتظام وضبط الأسواق

قامت إدارة غرب والجمرك التموينية برئاسة محمد عادل مدير الإدارة واشراف الدكتورة أمانى رزق رئيسة الرقابة والأستاذة رحاب نصار و وائل كمال مفتشى الإدارة بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن الأتى:

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تحرير عدد ٣ محاضر امتناع عن بيع السجائر وتم تحرير عدد ٣٤٠ علبه سجائر انواع مختلفة كيلوباترا وال ام ومارلبورو وتايم وديفيدوف تحرير محضرين حيازة سجائر اجنبية مجهولة المصدر وتم التحفظ علي كمية وقدرها ٦٥٠ علبة سجائر مختلفة الانواع


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات

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