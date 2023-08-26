للمرة الثانية خلال اليوم اشتعال النيران فى حديقة بأسوان (فيديووصور)
اشتعلت النيران فى حديقة فى محافظة أسوان، اليوم السبت، للمرة الثانية على التوالى بعد أن أخمدتها قوات الحماية المدنية صباحا ولكنها تكررت مرة أخرى.
وتلقى مدير أمن أسوان إخطارا من مدير الحماية المدنية، يفيد بوصول بلاغ من الأهالى باشتعال النيران للمرة الثانية فى حديقة الأمل بمدينة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة عليها قبل امتدادها.
وأثيرت حالة من الرعب والذعر بين الأهالى بسبب اشتعال النيران وتصاعد الأدخنة بشكل كثيف فى الحديقة التى توجد بالقرب من عمارات سكنية وحولها أسلاك كهرباء ضغط عال من جميع الجهات.
وعبر الأهالى عن استيائهم لأن تلك هى المرة الثانية التي تشتعل فيها النيران خلال يوم واحد، بسبب مواسير متروكة بجانب سور الحديقة، وعندما اشتعلت صباحا لم يتم رفع آثار الحريق بعد إخمادها، مما جعلها تتكرر مرة أخرى.
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