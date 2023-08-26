الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع نسب الرطوبة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة، ويزيد من ذلك الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تسود أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، والعظمى تصل إلى 34 درجة، والعظمي في جنوب الصعيد تتخطى الـ 45 درجة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا في حركة الرياح خلال فترة المساء، مما يؤثر على الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

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وحذرت من وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة الرعدية، على مناطق جنوب سيناء، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 34

القاهرة: المحسوسة: 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 35

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 37

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 35

6 أكتوبر: 37

بنها: الصغرى 24 والعظمى 34

بنها المحسوسة: 36

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 32

الاسكندرية: المحسوسة: 35

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 22 والعظمى 31

مطروح: المحسوسة: 34

سيوة: الصغرى 25 والعظمى 31

سيوة: المحسوسة: 33

كاترين الصغرى 17 والعظمى 35

كاترين: المحسوسة: 37

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 32

بورسعيد: المحسوسة: 35

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 34

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35

الإسماعيلية: المحسوسة: 37

السويس: الصغرى 23 والعظمى 35

السويس: المحسوسة: 38

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40

شرم الشيخ: المحسوسة: 43

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38

الغردقة: المحسوسة: 41

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 38

الفيوم: المحسوسة: 40

بني سويف الصغرى 23 والعظمى 38

بني سويف: المحسوسة: 40

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 39

المنيا: المحسوسة: 41

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 39

أسيوط: المحسوسة: 41

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 41

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 45

الأقصر: المحسوسة: 46

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 46

أسوان: المحسوسة:47

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