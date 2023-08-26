حملة لإزالة التعديات بشوارع نجع حمادي في قنا
تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة فورية داخل مدينة نجع حمادى وتحديدا شارع سوريا.
وبحضور محمد حارث مسئول الإشغالات ومسئولى الإزالات بالوحدة والجمعية الزراعية، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن الإزالة التى تمت اليوم بمنطقة شارع سوريا داخل المدينة عبارة مخالفة للرسومات الهندسية المنفذة لهذا العقار.
ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون وتم إزالة المخالفة،
مشيرًا أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.
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