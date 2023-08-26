السبت 26 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

لبلبة بإطلالة صيفية مبهجة في الساحل الشمالي (صور)

لبلبة في الساحل الشمالي،
لبلبة في الساحل الشمالي، فيتو

شاركت الفنانة لبلبة جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة لها من الساحل الشمالي، معلقة على تلك الصور "آخر أيام الصيفية" واصفة بتلك الكلمات إطلالتها الأخيرة.

 

 
فكعادتها في كل صيف، تحرص دائمًا على الظهور بإطلالاتها المختلفة والمبهجة لجمهورها من وقت لآخر، حيث ظهرت باللون الكريمي مع النقوش الملونة، وظهرت لبلبة بشعرها البني القصير واللامع مع قصة تتدلى على جانبي وجهها بشكل مرتب وناعم، مع قبعة من اللون الوردي، مع اكسسوارات من القواقع البحرية. 

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أحداث مسلسل الكتيبة 101

وقالت الفنانة لبلبة في وقت سابق، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج “الحياة اليوم”: "فخورة جدا بالمشاركة في العمل الدرامي الوطني مسلسل الكتيبة 101، ودي أول مرة في تاريخي أشارك في عمل فني وطني".

 

وأضافت  خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي بقناة "الحياة": "إحنا نقلنا في مسلسل الكتيبة 101 أحداث كلها حقيقية، والشخصيات دي كلها موجودة، واكتر مشهد عيطت لما روحت لابني الضابط المستشفى وشوفته وهو مصاب علي السرير، ودي من المشاهد الل بكيت فيها كتير وقعدت أبكى 3 ساعات لدرجة إنهم في التصوير قالولي خلاص".

 

بكاء لبلبة في مسلسل الكتيبة 101

ولفتت:"انا عملت أم كتير لكن اني ابقى ام لظابط قد الدنيا دي كانت بالنسبة لي اجمل حاجة، وقبل ما ادخل المسلسل قعدت افكر اني حملت فيه وولدته وفترة الرضاية وفترة لما ربيته واخدن مصر الجديدة وافسحه وبقيت خايفة عليه من الحسد، وفعلا الدور عميق وفيه حاجات كتير مؤثرة".

 

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