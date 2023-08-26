متخصص بالشأن الأفريقي: الخيار العسكري في أزمة النيجر له تداعيات سلبية

قال الدكتور رمضان قرنى المتخصص فى الشأن الأفريقي، إن تدخل دول الإيكواس عسكريا في أزمة النيجر له تداعيات سلبية.

انقلاب النيجر

وأكد لـ فيتو أن المواطنين في النيجر ينزحون إلى تشاد ونيجيريا ولا نستبعد النزوح إلى مالي وبوركينا فاسو خلال الفترة القادمة مع تفاقم الأوضاع والتدخل العسكري مما يؤدي إلى مشكلات اقتصادية في هذه البلدان التي تعتمد على المساعدات كما يساعد ذلك على أن تصبح هذه الدول أرضا خصبة للإرهاب.

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متوقع حدوث حالة نزوح أيضا إلى تشاد

انقلاب النيجر، وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع بين وزيري خارجية مالي والنيجر وربما يؤدي ذلك إلى تعاون عسكري بين البلدين كما أن هناك احتمالات بدخول الجزائر على خط الأزمة لحماية خطوط الغاز عبر البحر المتوسط، أضف إلى ذلك الآثار الإقليمية من تعرض القواعد الأمريكية والفرنسية بالنيجر للهجوم خاصة وأن المجلس العسكرى بالنيجر يعمل على حشد المواطنين إعلاميا لهذا الغرض ولذلك اعتقد انه سيتم إرجاء الخيار العسكرى.

ولفت إلى أن مستقبل القوات الفرنسية في النيجر أصبح على المحك، خاصة بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم وتولى المجلس العسكري مقاليد الحكم في البلاد.

التواجد العسكري الفرنسي في النيجر مهدد بسبب الانقلاب

وبدأت التحركات ضد التواجد الفرنسي في النيجر، وذلك بعدما نظم آلاف المتظاهرين في نيامي مظاهرات أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر للمطالبة برحيل قوات باريس.



القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر

وتعتبر القاعدة الجوية 101 والتي تمتلكها فرنسا في النيجر، هي المحور الأساسي لعملياتها وهي تقع بالقرب من مطار "ديوري حماني" الدولي، وتعمل بمهمة مشتركة للقوات الأمريكية والفرنسية.

وتضم القاعدة 101 قرابة 800 جندي أمريكي و 1500 جندي فرنسي، وأفرادا من دول الاتحاد الأوروبي للقيام بمهام تدريبية عسكرية ومدنية.

ويوجد في القاعدة الفرنسية 101 طائرة بما في ذلك 8 طائرات مقاتلة من طراز (Mirage 2000D )، و4 طائرات بدون طيار مسلحة من طراز (MQ-9 Reaper )، وطائرة (Boeing C-135FR) للتزود بالوقود، وطائرة نقل عسكرية (Lockheed C-130 Hercules)، بالإضافة إلى طائرات هليكوبتر (Eurocopter Tiger)، وطائرات هليكوبتر عسكرية NH90.

وليس فقط القاعدة الفرنسية التي تتواجد في النيجر، فالولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أيضا طائرات بدون طيار باستثمار قُدر بنحو 140 مليون دولار في منطقة أغاديز بالنيجر، تحت اسم "القاعدة الجوية 201" حيث تعد ثاني أكبر قاعدة أمريكية في إفريقيا، وأغلى قاعدة، كما تعمل كمركز رئيسي للاستخبارات والمراقبة، ويتمركز بها نحو ألف جندي.

القاعدة العسكرية الأمريكية في النيجر

كما تغطي القاعدة الأميركية نحو 25 كيلومترًا مربعًا، وتستضيف أسطولا كاملا من المركبات الجوية غير المأهولة (UAVs) والطائرات بدون طيار (UCAVs)، وطائرات النقل ( MQ-9 Reapers ) و(C17).

ومنذ فبراير الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي مهمة تدريب جنود النيجر ولمدة ثلاث سنوات، بكتيبة من 50 إلى 100 جندي، بهدف توفير التدريب وتقديم الخدمات الاستشارية.

يتواجد في النيجر أيضا نحو60 جنديا ألمانيا في المهمة الأوروبية.

إستونيا كانت أعلنت نيتها إعارة خمسة جنود لتلك المهمة قبل يوم واحد من الانقلاب.ويتمركز حاليا 350 جنديا إيطاليا كجزء من البعثة منذ عام 2018.

وأصبح الانقلاب العسكري الذي حدث في النيجر هو الكابوس الذي يهدد تواجد القوات الفرنسية والأمريكية في ذلك البلد الإفريقي.