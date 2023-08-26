السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

وحدة تكافؤ الفرص بالمنيا تنظم ندوة توعوية عن الإرشاد الأسري

ندوة توعوية عن الإرشاد
ندوة توعوية عن الإرشاد الأسري، فيتو

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة ندوة توعوية حول " الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة " تحت شعار "قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة"، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية أبيوها، بمركز أبو قرقاص بالتعاون مع الأزهر الشريف "القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية منطقة وعظ المنيا" وفرع المجلس القومي للمرأة.

حضر فعاليات الندوة فاطمة الزهراء على مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من أعضاء منطقة وعظ المنيا، وفرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.

من جانبها، قالت فاطمة الزهراء على، مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إن الندوة تستهدف الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين،حيث تسعى الدولة إلى تضافر جهودها لتحقيق التنمية من خلال رفع الوعى والمعرفة، وتنمية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.

وتناولت الندوة الدور الذي تقوم به الدولة والكيانات الشريكة في رفع الوعي لدى المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لجميع الفئات بكل القطاعات، بالإضافة إلي إلقاء الضوء على عدة محاور من أهمها أسس السعادة الأسرية، حقوق وواجبات الزواج، مسئولية تربية الأبناء، المشاكل الزوجية والبحث عن حلول، وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة من الدولة لذوي الهمم ومستحقى معاش تكافل وكرامة، كما تطرقت الندوة إلى كيفية تقوية المناعة من خلال الغذاء الصحي، واضرار الدهون المهدرجة.
 

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