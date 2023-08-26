توتنهام يتقدم بهدف فى شباك بورنموث بالشوط الأول
انتهى الشوط الأول بين توتنهام الإنجليزى، ونظيره بورنموث التي تقام حاليًا ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بتقدم توتنهام بهدف دون رد.
وتقام حاليًا مباراة بورنموث ضد توتنهام هوتسبير، على ملعب "فيتاليتي"، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2023-2024.
وأحرز ماديسون لاعب توتنهام التسجيل لـ توتنهام فى الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول
ويخوض توتنهام مواجهة اليوم وفى رصيده 4 نقاط ليتواجد فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتى بورنموث فى المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.
ويلعب توتنهام أمام بورنموث بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: فيكاريو
الدفاع: أودوجي، فان دي فين، روميرو، بورو
الوسط: سار، بيسوما، ماديسون
الهجوم: سون، ريتشارليسون، كولوسيفسكي.
في حين يلعب بورنموث بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: نيتو.
الدفاع: ميلوس كيركيز، لويد كيلي، إليا زبارنى، ماكس أرونز.
الوسط: جو روثويل، ريان كريستس، جوستين كلويفرت، فيليب بيلينج، أنطوان سيمنيو.
الهجوم: دومينيك سولانكى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.