الجامعة اليابانية تحصد المركز الأول على مستوى الإقليم الشمالي في الابتكار والتعاون مع الصناعة

حصدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول على مستوى الإقليم الشمالى فى مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة والتى شارك فيها 39 جامعة حكومية، وخاصة، وأهلية، و12 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية، بإجمالي 51 جامعة ومركزًا بحثيًّا حيث تم الإعلان عن نتائج المسابقة اليوم خلال فعاليات الحفل الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والذى شهده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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أعرب الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن سعادته بفوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى الإقليم الشمالى موضحا أن ذلك يأتى تتويجا لجهود الجامعة فى دعم الصناعة الوطنية لزيادة القيمة المضافة لها للاقتصاد القومى ونتاج لدعم مجلس أمناء الجامعة واستثمار الخبرات اليابانية ووجود نخبة من أبرز العلماء ضمن أعضاء هيئة التدريس وإداريين متميزين وامتلاك الجامعة لمعامل متطورة ومراكز تميز على أعلى مستوى.

أضاف أن الجامعة تضع أولوية لدعم الابتكار والإبداع وإيجاد حلول ابتكارية لمشاكل الصناعة المحلية مشيرا إلى أن من أهم التخصصات التى تدعم الاقتصاد المصرى صناعات الخدمات المبنية على تكنولوجيا المعلومات.

موضحا أن الجامعة يوجد بها أربعة مراكز لدعم الصناعة هى مركز "سينتك" للاستشارات كما يوجد بها مركز لعمل القياسات فضلا عن وحدة تدريب الصناعة والحاضنة التكنولوجية التى تعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة لدعم التنمية المستدامة.