ماغي بو غصن تفاجئ جمهورها بكواليس فيلم شهر زي العسل

فاجأت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، جمهورها بتهنئه الفنانة نور الغندور، وذلك بانتهاء تصوير فيلمها السينمائي الجديد "شهر زي العسل"، وتتشارك فيه البطولة مع الممثل محمود بو شهري.

في هذا السياق، نشرت ماغي بو غصن صورة عبر "ستوري إنستجرام، وثّقت خلالها تواجدها في كواليس تصوير الفيلم الذي يخرجه إيلي سمعان على أن يبثه على منصة "نتفليكس".

وظهرت بطلة مسلسل "للموت" وهي تقف الى جانب نور الغندور، وعلقت على الصورة بالقول: "مبروك انتهاء التصوير يا قمر، ما رأيته كان مخيفًا".

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وشوقت بو غصن الجمهور للفيلم، إذ أكدت أنه: "رح تكسري الدنيا".

فيما أعادت الغندور نشر الصورة عبر حسابها، وعلّقت عليها: "ماغي، حبيبة قلبي إنت".

وتحضر نور الغندور للبدء بتصوير مشاهدها في مسلسل "عرابة بيروت - ست الكل" الذي تلعب فيه دور البطولة الى جانب نادين الراسي، ومهيار خضور، وجيسي عبدو، وريان حركي، وبديع أبو شقرا وجوليا قصار.

المسلسل الذي يتكون من 10 حلقات، يروي أحداثًا حقيقية حصلت في حقبة الخمسينيات، وهو من كتابة نور شيشكلي ومازن طه، وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة "ايغل فيلمز".

الجدير بالذكر أنه سبق للممثلة نور الغندور أن تعاونت مع شركة "ايغل فيلمز" في مسلسل "دهب بنت الأوتيل" الذي عُرض في فبراير الماضي عبر منصة "شاهد".

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