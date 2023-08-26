محمد مهنا: الذنوب تظلم القلوب وحلها في المحاسبة والمتابعة

أكد الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي أن للذنوب أخطار على القلوب فهي تظلمها وهو ما يستوجب على الإنسان التيقظ لذلك فيحاسب نفسه باستمرار وبصدق.

كيفية التوبة الصادقة

وقال خلال درسه الأسبوعي - بمسجد ابن عطاء الله السكندري وشرحه لكتاب تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس لابن عطاء الله السكندري- إن أردت أن تكون صادقا في توبتك ومحاسبتك فعليك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، في أقواله وأفعاله وأحواله، فلا تخرج أقوالك عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أفعالك عن أفعال النبي، ولا أحوالك عن أحوال النبي التي تحقق بها، فحسن المتابعة يجعل التابع جزء من المتبوع كسلمان الفارسي فعندما تابع النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت.

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وأوضح كيف تكون هذه المتابعة قائلًا: من أراد متابعة النبي فعليه أولًا أن يدعو الله ولا يظلم عباد الله في أعراضهم وأنسابهم وأموالهم، فلو سلموا من ظلم بعضهم بعضًا لانطلقوا إلى الله تعالى، لأن المفلس قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يعطي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار.

أقوال الإمام ابن عطاء الله السكندري

واستشهد في درسه الأسبوعي ببعض أقوال الإمام ابن عطاء الله السكندري ومنها قوله: أنوار الملكوت موزعة في صنوف الطاعات، فمن فاته من الطاعات صنف أو من الموافقات جنس فقد فاته من الأنوار بقدر ما فاته من صنوف الطاعات أوجنس الموافقات، فالطاعات تنير القلوب بأنوار الملكوت وأنوار الملكوت هي أنوار أسماء الله وصفاته.

وختم د. مهنا درسه الأسبوعي بوصية سهل بن عبدالله التستر في قوله: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم. ومن كانت طعمته حلالًا أطاعته جوارحه ووفقت للخيرات.