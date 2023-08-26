استدعاء أسرة طفلة لقيت مصرعها عقب تناولها مبيد حشري في بولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء أسرة طفلة تبلغ من العمر عامين لقت مصرعها إثر تناولها مبيدا حشريا بالخطأ في منطقة بولاق الدكرور، وذلك للاستماع لأقوالها، للتعرف على وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم بولاق الدكرور من غرفة النجدة بمصرع طفلة إثر تناولها مادة سامة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تدعى مليكة.ا.م تبلغ من العمر عامين، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة توفيت نتيجة تناولها مبيدا حشريا، ولا شبهة جنائية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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