شكرًا يا بنت الأصول، سر الرسالة الغامضة من شيرين عبد الوهاب لأنغام

انتشر منذ قليل، فيديو للفنانة شيرين عبدالوهاب، الذى مدحت فيه الفنانة أنغام أثناء ختام الحفل المسمى بـ "ليلة الدموع" على مسرح بنش مارك في جدة.

في هذا السياق، تسائل الجمهور عن سر هذه الرسالة الغامضة، التى وجهتها شيرين لـ “أنغام” أمام الجمهور دون الدخول في تفاصيل، وهو ما أثار تكهنات الجمهور.

من ناحية أخرى، كشف أحد المصادر سر هذه الرسالة، حيث قال إن أنغام، وقفت بجوار شيرين وبناتها، بعد أزمتها الأخيرة مع حسام حبيب، قبل العودة له الشهور الماضية.

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وأكد المصدر، على أن تقديم شيرين الشكر لـ “أنغام”، ليس له علاقة بالحديث عن “صوت مصر”، كما يقول البعض، لكن الأمر، مقتصر على حياتها الشخصية، وعلاقتهما الطيبة ببعض.

على الجانب الآخر، كانت استغلت المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب وجودها في جدة من خلال حفل ليلة الدموع ووجهت رسالة خاصة لــ أنغام.

وقالت شيرين في الميكروفون على الهواء مباشرة: أحب أشكر أنغام.. شكرًا يا بنت الأصول كتر خيرك على وقفتك الكبيرة معايا.

وأضافت: "عايزة أشكر فنانة العرب أحلام والفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز على مساندتهم ودعمهم الدائم لي في كل الأوقات".