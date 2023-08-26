السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، رونالدو على رأس التشكيل المثالي للجولة الثالثة

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

الدوري السعودي، حصد كريستيانو رونالدو، نجم النصر، على العلامة الكاملة بعد انتهاء الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقا لموقع "سوفاسكور" للإحصائيات، فقد جاء رونالدو الأعلى تقييما للجولة الأخيرة، والتي اختتمت أمس الجمعة، بحصوله على 10.

وقاد كريستيانو فريقه إلى تحقيق الفوز الأول بالمسابقة، بعدما اكتسح مستضيفه الفتح (5-0)، كان نصيبه منها تسجيل هاتريك، وهو الثالث له منذ ظهوره بالدوري السعودي في يناير الماضي.

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وحل سالم الدوسري جناح الهلال وصيفا، بحصوله على 9.8، بعدما سجل هدفين من رباعية فريقه في مرمى الرائد.

وجاء المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، ثالثا ب9.1، بتسجيله هدفين في فوز فريقه على الرياض (4-0).

ودخل الفرنسي كريما بنزيما، اتحاد جدة، التشكيل المثالي للجولة الثالثة لأول مرة هذا الموسم، بعدما حصل على 8.6، عقب تسجيله أول أهدافه بالدوري السعودي.

التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري السعودي 

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثالثة كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش (الخليج).

الدفاع: جواد الياميق (الوحدة) - محمد جحفلي (الهلال) - فاروق شافعي (ضمك).

الوسط: فرانك كيسي (أهلي جدة) - سالم الدوسري (الهلال) - فيصل فجر (الوحدة) - عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة) - ساديو ماني (النصر).

الهجوم: رونالدو (النصر) - كريم بنزيما (اتحاد جدة).

النصر يحقق أول فوز بالدوري 

كما قاد الأسطورة كريستيانو رونالدو فريق النصر لتحقيق أول فوز بـ 5 أهداف هذا الموسم، بعدما سجل "الهاتريك" الأول في الموسم الحالي.

وجاءت خماسية النصر عن طريق ساديو ماني “هدفين” وكريستيانو رونالدو "هاتريك".

وأصبح هذا ثالث هاتريك لرونالدو في الدوري السعودي، حيث سجل الموسم الماضي، رباعية في مرمى الوحدة، وثلاثية أمام ضمك.

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