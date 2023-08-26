السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يشن حملات مكبرة للتفتيش على كافة المنشآت العامة

حملات مكبرة للتفتيش
حملات مكبرة للتفتيش على كافة المنشآت

شنت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة للتفتيش على كافة المنشآت العامة للتأكيد من الاشتراط الصحية وفرض القوانين الصارمة لمنع التلاعب فى الأسعار وتوفير كافة احتياجات المواطنين 

في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

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وفى هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

هذا وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق وتشميع عدد 87 منشأة، والتحفظ على عدد 11128 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3824 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 560 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

 

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