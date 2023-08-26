تفريغ محادثات ومكالمات منتحل صفة مستشار بإحدى الجهات الحكومية للنصب على المواطنين

أمرت نيابة الأموال العامة، بالتحفظ على هاتف ولاب توب منتحل صفة مستشار بإحدى الجهات الحكومية فى المنوفية للنصب والاحتيال على المواطنين وإرسالهم للجهات المعنية لفحصها وتفريغها بالكامل.

كما أمرت النيابة بتفريغ سجل المكالمات كاملا وإرساله لخبير صوت لمطابقته.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بانتحال صفة مستشار بإحـــدى الجــهات الحكومية وبعض المنظمات الدولية للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم إنهاء بعض المصالح لهم لدى الجهات الحكومية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وعثر بحوزته على (3 هاتف محمول - جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب" - ماكينة طباعة - عدد 5 كارنيهات "مزورة" بإسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات مختلفة - خاتم أكلاشيه - طبنجة صوت - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى") وبفحص هواتف المحمول وجهاز الحاسب الآلى تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال.