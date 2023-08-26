حبس 6 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق الزيتون ومدينة نصر والتجمع

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس 6 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق البساتين والزيتون ومدينة نصر والتجمع وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

تعود بداية الوقائع عندما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) حال شروعه فى سرقة "جهاز كاسيت" من داخل سيارة بأسلوب "الفك"، وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بارتكابه 7 وقائع سرقة، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيىء النية (له معلومات جنائية) "أمكن ضبطه".

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كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) لقيامه بسرقة "ريادتير" من داخل سيارة بأسلوب "الفك" حال توقفها بدائرة القسم، وبمناقشته إعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة "البطاريات، الردياتيرات" من داخل السيارات بأسلوب "الفك"، وأقر بإرتكابه عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه والأدوات المستخدمة.



ونجح رجال المباحث في ضبط (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامه بسرقة إحدى السيدات أثناء توصيلها والإستيلاء منها على (مبلغ مالى عملات "أجنبية، محلية") باستخدام سلاح أبيض.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.



كما تم ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة من داخل "فيلا" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهم (مبلغ مالى – كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".. وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيىء النية" أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة المتهمين

أما عن العقوبة القانونية والتوصيف القانوني للجريمة، يقول ميشيل حليم المحامي نحن أمام جريمتين جريمة نصب واحتيال وجريمة سرقة، جريمة النصب والاحتيال نصت عليها المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور".

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.