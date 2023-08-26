السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

أول قرار من النيابة بواقعة دواجن مجهولة المصدر داخل مطعم بدون ترخيص بمدينة نصر

دواجن مجهولة المصدر،
دواجن مجهولة المصدر، فيتو

 

أمرت نيابة مدينة نصر، بندب لجنة من الطب البيطري والتموين لفحص سلامه دواجن مجهولة المصدر داخل مطعم بدون ترخيص بمدينة نصر وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مطعم يحمل جنسية إحدى الدول - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لقيامه بإدارة منشأة بدون ترخيص.. وبحوزته (كمية من الدواجن ومقطعاتها "مجهولة المصدر")، وبمواجهته إعترف بإدارته للمنشأة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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عقوبات الغش التجاري

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق. 

 

وحدد القانون حالات الغش في: 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. 

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 

 

تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة. 

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